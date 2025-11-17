Adelante ve una "equivocación garrafal" que el CPFF no aborde la reforma de la financiación

Archivo - La responsable de Organización de Adelante Andalucía, María García, en una foto de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha criticado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este lunes en Madrid no se vaya a abordar un tema tan importante para la comunidad como es la reforma del sistema de financiación autonómica.

En rueda de prensa, García ha indicado que les preocupa que no se ponga sobre la mesa ese asunto, lo que es "una equivocación garrafal" y se pone de manifiesto que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "no representa los intereses de nuestra tierra".

"Montero no mira por los intereses de los andaluces y las andaluzas y no mira por el futuro de nuestra tierra", ha indicado García, quien también ha expresado que no se entiende para qué quiere el Gobierno andaluz de Juanma Moreno hablar sobre la financiación autonómica cuando "el modelo de financiación que defiende el Partido Popular no es garantizar los servicios públicos", sino "recortar y hacer rebajas fiscales para las grandes fortunas y para las grandes empresas de nuestra tierra".

"Es decir, más dinero para los ricos y para la financiación de la sanidad privada, pero sin fortalecer los servicios públicos en Andalucía", ha añadido la dirigente de Adelante.

Ha denunciado que la Junta "con una mano pide más dinero para Andalucía, que es justo, pero con otra mano financia a las grandes empresas y hace rebajas fiscales para los ricos, y da más financiación para la sanidad privada".