Adicae Andalucía aborda en un informe la 'tasa rosa' y la publicidad sexista

La organización Adicae Andalucía ha promovido y elaborado, en colaboración con la Junta de Andalucía, el informe 'El precio del rosa', que "pone el foco" en dos cuestiones fundamentalmente, que son la denominada 'tasa rosa' --como se conoce al encarecimiento de los productos y servicios dirigidos exclusivamente a mujeres--, y la disminución de la publicidad sexista.

En concreto, sobre la 'tasa rosa', el informe contiene un análisis de los resultados de una encuesta realizada por Adicae Andalucía, según la cual una "amplia mayoría" reporta haber sufrido diferencias de precio entre productos y servicios dirigidos a hombres y otros dirigidos exclusivamente a mujeres; en concreto, el 67% de las personas encuestadas, según ha informado Adicae en una nota.

También se reconoce la diferencia del gasto medio entre hombres y mujeres a final de mes --52% de las personas encuestadas--, si bien sólo un 47% de las personas encuestadas conocían el concepto 'tasa rosa'.

Por tanto, si bien en términos económicos las encuestadas informan encontrar la brecha de género, y mayoritariamente apoyan propuestas para combatirlas --un 84% pide la exención tributaria de los productos de higiene íntima--, hay una "falta de conocimiento del sesgo sistemático, especialmente en lo que concierne a englobar el debate en torno al propio concepto de la 'tasa rosa' para así poder incluir la perspectiva de género en el ámbito del consumo crítico".

Desde Adicae añaden que, por ello, "la toma de conciencia y difusión del concepto 'tasa rosa' se supone fundamental para combatir la publicidad sexista y así fomentar tanto los canales reactivos --denuncia y/o aportación de información-- como los proactivos (consumo responsable".

Por otro lado, respecto a patrones de consumo y publicidad sexista, una amplia mayoría considera que la feminidad (86%) y los estereotipos de género (88%) son utilizados con fines comerciales en las campañas publicitarias. Además, el 91% de la muestra concuerda en que la transmisión de ciertos valores de género en publicidad afecta a los hábitos de consumo posteriores.

El estudio realiza igualmente una revisión normativa, así como una encuesta sobre la percepción del sexismo en la publicidad y el mercado. Considera que la discriminación de género en publicidad tiene una importancia "vital dado el rol socializador de ésta, sobre todo durante la infancia, que posteriormente provoca patrones de consumo sexistas que además van a menudo en contra del consumerismo", según asegura la secretaria general de Adicae Andalucía, María José Luque.

En líneas generales, a la hora de hablar de discriminación por género en publicidad, el texto se centró en los estereotipos de género.

El estudio explica que, además de toda la legislación en materia de igualdad de género en general, específicamente la regulación en publicidad sexista comienza con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

A través de esta ley en 2004 se modificó la ley general de publicidad, incluyéndose como publicidad ilícita aquella que fuese discriminatoria contra las mujeres, según recuerda Adicae Andalucía, cuya secretaria general afirma que "el problema de esta ley es que no desarrolla los supuestos de estereotipos de género, el tipo de publicidad sexista más común, lo que hace muy difícil que las denuncias acaben en el juzgado".

De hecho, indica que "sólo ha habido seis sentencias desde el cambio de ley en 2004". Así, la mayor parte del control de la publicidad sexista se hace a través de la autorregulación con Autocontrol".

También destaca los mecanismos contra publicidad sexista desarrollados en Andalucía, con la creación Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Respecto a la UE, "aunque se han emitido resoluciones contra la publicidad sexista, que no tienen más peso que una recomendación, no hay regulación común", según indican desde Adicae.

La citada encuesta se envió principalmente a miembros afiliados a Adicae y cuenta con una mayor representación de mujeres que de hombres. Respecto a edad y nivel de estudios, es "bastante proporcional", aunque están "mayoritariamente representadas las personas con estudios superiores".