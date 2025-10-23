Adif consigue dar tensión momentáneamente en la estación de Jaén para dar salida a un tren con destino Madrid

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aunque siguen los trabajos de reparación de una de las líneas de electricidad en la estación de Jaén, operarios de Adif han logrado restablecer momentáneamente la tensión para dar salida al tren de media distancia de las 8,32 horas, que finalmente ha salido a las 8,34 horas, con destino a Madrid.

Seguidamente, los operarios han vuelto a cortar la electricidad para seguir con los trabajos de reparación del cable aéreo afectado por un cortocircuito que se ha producido cuando sobre las 5,45 horas se ha subido el pantógrafo de un tren estacionado en la vía 2, que tenía prevista su salida a las 7,32 con destino a Sevilla. El pantógrafo es el dispositivo montado en el techo del tren que recoge la electricidad de la catenaria para alimentar el motor.

Si ha podido salir con normalidad el tren con destino a Madrid de las 7,29 horas ya que estaba estacionado en la otra vía de la estación y todavía no habían empezado los trabajos de reparación. Precisamente, para que puedan trabajar con seguridad los operarios y restablecer la corriente en el cable aéreo afectado de la vía 2 se ha tenido que dejar sin luz a toda la estación, de ahí que no pudieran entrar y salir trenes.

No obstante, y de forma momentáneamente, se ha restablecido para permitir la salida del tren a Madrid de las 8,32 horas. Una vez que ha salido, se ha vuelto a cortar la corriente. Siguen estando afectados los trenes Jaén-Sevilla y Sevilla-Jaén para los que Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Espeluy (Jaén), en ambos sentidos, para así garantizar el trayecto.

Hasta el momento, los viajeros que han utilizado este servicio alternativo por carretera han sido los del tren 7,29 horas con destino a Sevilla, y los del tren Córdoba-Jaén de las 7,17 horas.

Desde Adif se ha indicado que la previsión inicial es que la incidencia pueda quedar resuelta al mediodía, siempre que no haya imprevistos de última hora.