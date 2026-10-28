Adif, Renfe y Cruz Roja habilitan espacios en la estación de Córdoba para atender a afectados por el accidente de trenes

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Renfe y Cruz Roja han habilitado en la mañana de este miércoles espacios en la Estación de Trenes Julio Anguita de Córdoba para atender a afectados tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado en la localidad toledana de Urda, con un mínimo de 30 fallecidos, según fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Desde Adif han trasladado a Europa Press que se ha habilitado la sala de autoridades para que pueda ser atendido quien lo necesite, con un servicio de información y atención psicológica, como Renfe, con personal de atención psicológica en un Centro de Atención a Familiares, al tiempo que Cruz Roja habilita otro punto de atención en uno de los accesos a la estación, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 09,44 horas.

El siniestro se ha registrado a las 08,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.