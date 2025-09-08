Adif invierte casi de 5,5 millones de euros en renovar y mejorar dos túneles en Sevilla y Puerto Real (Cádiz)

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que invertirá casi 5,5 millones de euros en actuaciones de renovación y mejora en dos túneles situados en los términos municipales de Sevilla y Puerto Real (Cádiz) y pertenecientes a la línea de ancho convencional Alcázar de San Juan-Cádiz, una línea que es de doble vía en su recorrido entre Sevilla y Cádiz.

Adif ha detallado en una nota que las principales actuaciones contempladas en el contrato adjudicado tienen como objetivo dotar a los túneles de una impermeabilización, drenaje y revestimiento estructural adecuado para conseguir las características funcionales y resistentes necesarias, para mejorar así el nivel de seguridad existente.

Así, se actuará en primer lugar en el túnel de San Bernardo, que conecta las estaciones de Sevilla Santa Justa y La Salud dentro del casco urbano de la capital andaluza. Este túnel "se configura como una estructura clave" para la red de cercanías de la ciudad, así como también para su conexión con las provincias de Cádiz, Málaga y Granada.

En segundo lugar, se realizarán mejoras en el túnel Nº2 de Puerto Real, que conecta las estaciones de Puerto de Santa María y Cádiz. Por este túnel circulan las relaciones que entran a la capital provincial, tanto de cercanías, como de media y larga distancia, según ha especificado Adif.

Las intervenciones están enmarcadas en la apuesta de Adif por "invertir en la conservación y renovación del ferrocarril convencional" y contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que promueve infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad. Asimismo, la actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).