Adjudicada por 14 millones de euros la rehabilitación del firme de 18 kilómetros de la A-44 en la provincia de Jaén

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (1i), visita obras en la A-44. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 14 de millones de euros la rehabilitación del firme en 18 kilómetros de la autovía A-44 en la provincia de Jaén, en concreto, entre Cambil y el límite con Granada.

De este modo, el inicio de las obras --entre los puntos kilométricos 60 y 78, a su paso por los municipios de Cambil, Cárchel, Carchelejo, Campillo de Arenas y Noalejo-- "está previsto una vez finalice el periodo estival".

Así lo ha indicado este viernes el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, durante una visita a las actuaciones que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta en la A-44. Tanto a las obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por las borrascas como a los trabajos de modernización de los túneles de La Cerradura y La Miel.

Fernández ha valorado "el esfuerzo inversor que el Gobierno de España está realizando para reforzar la seguridad, la conservación y la modernización de esta infraestructura estratégica para la provincia, con actuaciones que superan los 30 millones de euros", según ha informado la Subdelegación.

Con respecto a la rehabilitación del firme entre Cambil y el límite con Granada, ha sido adjudicada a la empresa Matías Arrom Bibiloni SL por un importe de 14 millones de euros y permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en uno de los principales ejes de comunicación del territorio jiennense.

Constituye una de las actuaciones de conservación más importantes previstas en la Red de Carreteras del Estado en la provincia y permitirá actuar sobre un total de 18 kilómetros de autovía. "Se trata de una inversión estratégica para garantizar unas comunicaciones más seguras y eficientes, mejorando el estado del firme y prolongando la vida útil de esta infraestructura fundamental para la movilidad de miles de usuarios", ha dicho.

Las obras comenzarán, previsiblemente, tras el verano y contemplan la rehabilitación integral del firme mediante operaciones de fresado y reposición de nuevas mezclas bituminosas, tanto en los carriles destinados al tráfico pesado como en los de vehículos ligeros. También incluyen actuaciones complementarias en estructuras, enlaces y zonas de túneles, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos derivados del gálibo y las cargas de tráfico.

Además, los trabajos comprenderán la reposición de la señalización horizontal, elementos de balizamiento, juntas de dilatación y otros sistemas asociados a la conservación y seguridad vial de la autovía.

ACTUACIONES DE EMERGENCIA

Por otro lado, el subdelegado ha recordado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó a distintos puntos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

Para estas actuaciones se ha habilitado una inversión de 11,6 millones de euros destinada a la reparación del firme en diversos tramos de las autovías A-4 y A-44. Los trabajos se desarrollan por fases con el objetivo de acelerar su ejecución y garantizar las mejores condiciones de circulación de cara al incremento de desplazamientos previsto durante el periodo estival.

En la A-4, se ha actuado en diversos subtramos comprendidos entre Santa Elena y Lopera, donde las intensas lluvias provocaron socavones y deterioros que llegaron a ocasionar daños en vehículos. Estas intervenciones han supuesto una inversión cercana a los seis millones de euros.

En la autovía A-44, las actuaciones se llevan a cabo entre Bailén y el límite con la provincia de Granada, con una inversión aproximada de cinco millones de euros. Actualmente, los trabajos se concentran en distintos puntos de la infraestructura.

Las obras incluyen operaciones de fresado y reposición del firme, tratamientos específicos en estructuras y tableros de puentes, impermeabilización de elementos constructivos, corrección de deformaciones de la plataforma, mejora de los sistemas de contención de vehículos y renovación de la señalización horizontal.

TÚNELES

Junto a ello, el subdelegado ha destacado el avance de las obras de modernización que el Ministerio está acometiendo en los túneles de La Cerradura y La Miel, situados en los kilómetros 57,7 y 61,1 de la A-44, respectivamente.

Esta actuación tiene una inversión de 5,4 millones de euros, financiada a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su objetivo es adaptar estas infraestructuras a los estándares de seguridad establecidos por la normativa europea.

Los trabajos contemplan la instalación de nuevos sistemas de iluminación y seguridad, mejoras en la señalización vertical y horizontal, actuaciones sobre los revestimientos interiores, impermeabilización y renovación de los elementos de balizamiento.

Para posibilitar la ejecución de estas obras, permanece cortada la calzada sentido Jaén entre los kilómetros 55,8 y 61,5 de la A-44, desviándose el tráfico por la calzada contraria, donde se mantiene la circulación en ambos sentidos.

COMPROMISO

Fernández ha afirmado que todas estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno de España con la conservación, modernización y mejora de las infraestructuras viarias de la provincia de Jaén.

En este sentido, ha subrayado que las inversiones actualmente en marcha o recientemente adjudicadas en la autovía A-44 superan los 30 millones de euros, incluyendo la rehabilitación del firme entre Cambil y Noalejo, las actuaciones de emergencia tras las borrascas y la modernización de los túneles de La Cerradura y La Miel.

"Estamos hablando de inversiones muy importantes que permiten actuar sobre el firme, mejorar la seguridad de los túneles, reparar los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos y garantizar unas comunicaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía. La A-44 constituye una infraestructura estratégica para la provincia y estas actuaciones demuestran el compromiso del Gobierno de España con su conservación y mejora continua", ha incidido.

Estas actuaciones forman parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 101,7 millones de euros en la provincia de Jaén desde junio de 2018.