Los administradores de fincas andaluces advierten sobre los errores "más comunes" al cerrar la vivienda de verano

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) ha recordado, con motivo del final del verano, la importancia de preparar "adecuadamente" las segundas residencias antes de dejarlas cerradas durante los meses en los que permanecen desocupadas, con el objetivo de evitar incidentes. De esta manera, han advertido sobre los errores "más comunes" a la hora de cerrar estas viviendas.

Según han trasladado los administradores de fincas en una nota, el final del verano provoca que "miles de familias andaluzas regresen a sus viviendas habituales y dejan cerradas sus segundas residencias en la costa o en el interior".

En este sentido, han manifestado que, salvo en los casos en los que se visite la segunda residencia de forma periódica durante el resto del año, "es esencial que esta tarea se lleve a cabo de manera planificada y evitando las prisas, para dejar la vivienda en las mejores condiciones posibles de cara a la próxima temporada estival".

Así, han destacado que uno de los errores "más comunes" es dejar alimentos en frigoríficos o despensas, lo que puede provocar olores desagradables y atraer plagas de insectos. En esta línea, han aconsejado conservar únicamente alimentos de larga duración, como latas de conserva o productos correctamente envasados.

También han recomendado limpiar electrodomésticos como frigoríficos, arcones, lavadoras o lavavajillas antes de cerrar la vivienda para evitar la aparición de moho, así como desconectarlos de los enchufes.

Otro de los fallos "habituales" es olvidar cerrar las llaves de paso o el cuadro eléctrico, lo que aumenta el riesgo de fugas de agua que podrían perjudicar a la propia vivienda o al resto de la comunidad, además de posibles cortocircuitos o averías. En el caso de los desagües, han recomendado taparlos o cubrirlos para impedir la entrada de insectos.

Asimismo, "no comprobar los accesos supone otro peligro", según han agregado los administradores de fincas, ya que "puertas o ventanas mal cerradas incrementan la probabilidad de robos o entradas indebidas, especialmente en zonas turísticas que quedan desiertas en invierno". Por ello, apuntan, no es recomendable bajar del todo las persianas, ya que esta acción puede delatar que la vivienda está deshabitada, siendo preferible dejarlas entreabiertas.

La acumulación de correspondencia en el buzón es otra señal "evidente" de ausencia prolongada. En este caso, los administradores han aconsejado encargar a una persona de confianza la recogida periódica de cartas y notificaciones.

Igualmente, confiar únicamente en el cierre físico deja la vivienda "más expuesta", por lo que en épocas de ausencia prolongada han sugerido instalar sistemas de seguridad adicionales como alarmas o cámaras. En este sentido, el Consejo ha recordado que algunas pólizas de seguro exigen notificación expresa en caso de viviendas vacías durante "largos" periodos, por lo que resulta "fundamental" revisar las condiciones de cada contrato.

En lo que respecta a garajes comunitarios, han apuntado que ignorar el estado de vehículos que permanecen meses sin usarse puede afectar a la batería y a la seguridad del aparcamiento.

RECOMIENDAN CONTAR CON UN ADMINISTRADOR DE FINCAS

A raíz de estos errores comunes, la entidad ha incidido en la "importancia" de contar con un administrador de fincas colegiado, ya que, "sin supervisión profesional, los pequeños problemas pueden agravarse durante largos periodos de desocupación".

En este contexto, el presidente de Cafincas, Manuel Jiménez, ha apostillado que los administradores de fincas colegiados de Andalucía "velan durante todo el año por la integridad de las comunidades que gestionan, ya que al contar con un amplio equipo de profesionales pueden reaccionar y minimizar los problemas que surjan para la tranquilidad del propietario y de toda la comunidad de vecinos".

Finalmente, ha asegurado que, "con un poco de organización es posible evitar la mayoría de estos fallos y garantizar que la vivienda se mantenga segura y en buen estado hasta el próximo verano".