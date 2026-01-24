Aehcor y Hostecor confirman cancelaciones de reservas en hoteles y restaurantes de Córdoba tras el accidente en Adamuz

Archivo - Terraza con veladores vacíos. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba y provincia (Aehcor) y de la Asociación Cordobesa De Hostelería Y Turismo (Hostecor), Francisco Mulero, ha informado de que "muchos de los asociados han tenido cancelaciones con motivo del grave accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba)".

Según ha detallado el vicepresidente de Aehcor y Hostecor a Europa Press, "se están produciendo cancelaciones tanto de reservas de restaurantes como de reservas de habitaciones".

En este sentido, Mulero ha asegurado que "se están haciendo notar bastante las cancelaciones, al igual que también en los Airbnb". Además, el vicepresidente ha hecho referencia al ambiente general en la ciudad y ha subrayado que "no está siendo un fin de semana común y que la zona del entorno de la mezquita se ve con mayor público habitualmente que durante estos días".

En esta línea, el vicepresidente de Aehcor y Hostecor ha insistido en que el sector hotelero y hostelero en Córdoba está presenciando cancelaciones de reservas en restaurantes y en hoteles durante estos días debido a que la circulación en la red ferroviaria no es la habitual tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamúz que deja 45 fallecidos y 22 hospitalizados en la actualidad, cinco de ellos en UCI.