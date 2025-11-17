Aemet amplía el aviso amarillo en comarcas de Subbética y Campiña de Córdoba por lluvias de hasta 15 litros en una hora

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta las 13,59 horas de este lunes 17 de noviembre el aviso amarillo en las comarcas cordobesas de Subbética y Campiña por lluvias que pueden dejar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Dicho aviso se suma a los decretados este fin de semana con niveles de amarillo y naranja por las fuertes lluvias y tormentas que está dejando en la región la borrasca Claudia, que mantiene en estos momentos las alertas en comarcas de Sevilla, en el Estrecho y el litoral de Cádiz.

La previsión de la Aemet para este lunes en Andalucía es de cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables e intensas en el litoral atlántico y el área del Estrecho, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas ocasionales.

Las temperaturas irán en descenso, aunque localmente las máximas no tendrán cambios. Los vientos serán entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico durante la primera mitad del día.