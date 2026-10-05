El Aeropuerto de Córdoba pone en servicio un núcleo de aseos para personas con ostomía. - AENA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Córdoba acaba de poner en servicio dos nuevos núcleos de aseos en la sala de recogida de equipajes del edificio terminal, tras acometer una inversión de casi 120.000 euros. Uno de los núcleos estará destinado a personas con ostomía y/o movilidad reducida, de modo que el aeropuerto da un paso más en la mejora de la accesibilidad y la segmentación de servicios para adaptarlos a las necesidades de los distintos perfiles de sus pasajeros.

Según han informado desde el Aena, en su objetivo por ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios, el Aeropuerto de Córdoba continúa trabajando por la calidad y diversificación de sus prestaciones, con una especial sensibilidad hacia aquellos que tienen demandas diferentes.

En este sentido, la apertura de los nuevos aseos, que ocupan una superficie de 25 metros cuadrados, ha coincidido en el tiempo con la conmemoración del Día Mundial del Paciente Ostomizado, que se celebra, cada año, el primer sábado de octubre.