El aeropuerto de Granada y Jaén estará unido con Nantes (Francia) desde el 18 de diciembre

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Federico García Lorca de Granada contará con vuelo directo a Nantes (Francia) desde el 18 de diciembre, en, según ha detallado el presidente de la Diputación de Granada, "un nuevo paso para mejorar" las conexiones de la provincia granadina.

Rodríguez, que había dado cuenta anteriormente de las gestiones de la Diputación de Granada para facilitar la activación de este vuelo, lo ha indicado así este jueves tras conocer el anuncio, por parte de la aerolínea Volotea, de que el vuelo con la ciudad francesa de Nantes comenzará a operar el 18 de diciembre.

El aeródromo estará conectado con el de Nantes "gracias al trabajo que hemos hecho de forma conjunta la Diputación Provincial y la compañía Volotea", ha aseverado Rodríguez, que ha incidido en que con ello se apuesta en consecuencia por "impulsar el turismo" y "mejorar la economía en la provincia" granadina.

"Seguimos dando pasos para conectar Granada con el mundo", ha concluido el presidente de la institución provincial, que ha referido recientemente también los avances en materia de conectividad aérea con la puesta en marcha de vuelos como este con Nantes o con Cantabria, así como las negociaciones abiertas para conseguir nuevas conexiones.