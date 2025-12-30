Los aeropuertos andaluces programan 1.900 vuelos para Nochevieja y Año Nuevo, 1.292 son internacionales

Archivo - Avión despega de un aeropuerto. Imagen de archivo - LOLO VASCO/ TRAMAGESTIÓN/ TU - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han programado desde este martes, 30 de diciembre, hasta el jueves, 1 de enero, coincidiendo con Nochevieja y Año Nuevo, un total de 1.900 vuelos --tanto de salidas como de llegadas--, de los cuales, 1.292 son de índole internacional (68%) y 608 son de carácter nacional (32%).

Según los datos facilitados por Aena a Europa Press, el aeropuerto con más vuelos programados en las fechas señaladas es el de Málaga-Costa del Sol, con un total de 1.203, siendo 939 internacionales y 264 nacionales.

A nivel general, el día con mayor número de operaciones será este martes, con 677 vuelos --456 internacionales y 221 nacionales--, mientras que el día con menor tránsito será el miécoles, 31 de diciembre, con 585 vuelos --402 internacionales y 183 nacionales--.

Por su parte, el aeropuerto de Sevilla se posiciona en segundo lugar durante las fechas señaladas con un total de 553 vuelos, siendo 337 de tránsito internacional y 216 nacionales. En esta terminal, el día con mayor afluencia será también este martes, con un total de 194 vuelos programados --110 internacionales y 84 nacionales--. Por su parte, el día con menor número de vuelos en el aeropuerto de Sevilla será el miércoles , con 169 en total --60 nacionales y 109 internacionales--.

En el tercer puesto se sitúa el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, con un total de 73 vuelos, siendo 69 de índole nacional y solo cuatro de carácter internacional. Así, los días con mayor número de vuelos en esta ubicación será este martes también, con 29 vuelos, todos nacionales. Por su parte, tanto el miércoles como el jueves estarán empatados con 22 vuelos, --20 nacionales y dos internacionales--, respectivamente.

En cuarta posición se encuentra el aeropuerto de Almería, contando con un total de 45 vuelos, de los cuales se han programado 35 a nivel nacional y diez internacionales. En este contexto, el día con mayor tránsito será este martes también, con 17 vuelos --quince nacionales y el resto internacionales--. Por su parte, el día con menor número de vuelos será el jueves, que contará con solo doce vuelos, --diez nacionales y dos internacionales--.

Para cerrar esta tabla, en quinto lugar se sitúa el aeropuerto de Jerez (Cádiz), con un total de 26 vuelos, 24 a nivel nacional y solo dos internacionales. En cambio, el día con mayor tránsito será --a diferencia del resto de aeropuertos--, el jueves, con un total de diez vuelos, todos nacionales. Tanto el martes como el miércoles el número de vuelos en esta ubicación será de ocho, respectivamente. El martes todos serán nacionales y el miércoles dos de ellos serán internacionales.

VUELOS HASTA REYES

Más allá de Nochevieja y Año Nuevo, los aeropuertos andaluces prevén operar un total de 5.728 vuelos desde este martes, 30 de diciembre, hasta el miércoles, 7 de enero, con un reparto de 1.922 vuelos nacionales y 3.806 internacionales.

Málaga-Costa del Sol concentrará el mayor número de vuelos en este periodo navideño con 3.613 vuelos --2.811 internacionales y 802 nacionales--. Le sigue el aeropuerto de Sevilla, con 1.639 vuelos de los cuales 951 son internacionales y 688 nacionales.

En este sentido, el tercer puesto lo ocupa el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén con 249 vuelos --239 nacionales y diez internacionales--. Le sigue Almería, con 135 vuelos de los cuales 113 son nacionales y 22 internacionales.

Por último, el aeropuerto con menos vuelos, del 30 de diciembre al 7 de enero, es el de Jerez con un total de 92 vuelos --doce internacionales y 80 nacionales--.

Finalmente, el ránking en vuelos diarios en este periodo navideño lo encabeza el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol el viernes, 2 de enero, con 453 --348 internacionales y 105 nacionales--. Así, en el aeropuerto de Sevilla el día con más vuelos diarios es el domingo, 4 de enero, con 212 --130 internacionales y 82 nacionales--.