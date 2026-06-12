Los aeropuertos andaluces superan los cuatro millones de pasajeros en mayo, un 7,9% más

Archivo - Pantalla informativa con los vuelos y embarques en el Aeropuerto de San Pablo en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han superado por primera vez los cuatro millones de pasajeros durante el mes de mayo --en concreto, 4.051.316 viajeros--, según datos hechos públicos este viernes por Aena y consultados por Europa Press, lo que supone un 7,9% más que el año anterior. En lo que respecta a las operaciones, se han producido un total de 36.618 este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el quinto mes del año, el aeropuerto de Málaga ha recibido 2.748.494 pasajeros (6,3% con respecto al año anterior); seguido por el de Sevilla, con 967.621 viajeros (8,8%); el de Granada, con 117.486 (21,3%); el de Jerez de la Frontera, con 112.309 (12,7%); el de Almería, con 96.926 (24,7%); el de Córdoba, con 5.308 (121,5%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 18.473 (2,8%); seguido del de Sevilla con 7.068 operaciones (2,1%); el de Jerez, con 5.648 (14,6%); el de Granada, con 2.162 (0,5%); el de Almería, con 1.586 (17,8%) y el de Córdoba, con 1.433 operaciones (38,3%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este quinto mes del año 3.172 viajeros, lo que significa un aumento del 2,5%, y con 248 operaciones (0,8%).