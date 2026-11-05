AFA refuerza su crecimiento y representación institucional con 31 nuevas fundaciones asociadas en 2026

La junta directiva de las Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA) en la sede de la Fundación Magtel, en Córdoba. - AFA

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de las Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA) ha celebrado una reunión en la sede de la Fundación Magtel, en Córdoba, en la que ha analizado los principales avances de la organización durante 2026 y las prioridades de actuación para el próximo ejercicio, destacando que refuerza su crecimiento y representación institucional con 31 nuevas fundaciones asociadas en este año.

Según ha detallado la entidad, durante el encuentro se ha presentado el balance de actividad de AFA, resaltando la consolidación de sus servicios de asesoramiento, gestoría y formación, dirigidos a fortalecer y profesionalizar el sector fundacional y asociativo andaluz.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido el seguimiento del Plan Estratégico AFA 2026-2028, aprobado en el mes de marzo, que establece las prioridades de la organización para los próximos años. Entre sus principales líneas de actuación destacan la mejora de los servicios a las entidades asociadas, el fortalecimiento de la estructura interna, la transformación digital y el impulso de nuevas iniciativas de colaboración y representación institucional.

La junta directiva ha analizado también el desarrollo de los programas formativos de AFA, entre los que destacan la 15ª edición del Curso de Experto en Dirección y Liderazgo de Entidades sin Ánimo de Lucro, el Curso de Especialización y el Programa Ejecutivo para Patronos, iniciativas destinadas a mejorar las competencias de dirección, gestión y buen gobierno de las entidades del Tercer Sector.

Asimismo, se han puesto en valor otras iniciativas desarrolladas durante el año, como la puesta en funcionamiento de la Casa de las Fundaciones Andaluzas, un espacio de encuentro, formación y colaboración al servicio del sector, y la actividad de los grupos de trabajo especializados, que favorecen el intercambio de experiencias y la cooperación entre fundaciones.

AFA FORTALECE SU PRESENCIA INSTITUCIONAL

Otro de los asuntos destacados ha sido el fortalecimiento de la representación institucional de AFA, especialmente tras su reciente incorporación al Consejo Superior de Fundaciones, órgano consultivo de ámbito estatal, que supone un nuevo paso en la participación de la entidad en los espacios de interlocución y representación del sector fundacional.

Durante la reunión se han abordado igualmente las relaciones institucionales con la Junta de Andalucía, especialmente con la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, así como la participación de AFA en la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.

Además, la junta directiva ha analizado las previsiones de cierre del ejercicio 2026 y las principales líneas de trabajo para 2027, con el objetivo de continuar fortaleciendo los servicios, la representación y el acompañamiento que AFA presta a las fundaciones y asociaciones andaluzas.

La celebración de esta reunión en Córdoba, en la sede de la Fundación Magtel, responde a la voluntad de AFA de mantener una relación cercana con sus entidades asociadas de las distintas provincias andaluzas y seguir promoviendo espacios de encuentro y colaboración.