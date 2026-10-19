Afammer reunirá en Córdoba a más de 200 personas en una jornada sobre igualdad, liderazgo y emprendimiento femenino

Cartel de la Jornada Conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres Rurales que celebrará Afammer en Córdoba. - AFAMMER

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) celebrará el próximo jueves 22 de octubre en Córdoba la Jornada Conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres Rurales bajo el lema 'Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades'.

Esta jornada, según ha informado Afammer en una nota, está enmarcada en el programa 'Raíces que transforman: jornadas de liderazgo, emprendimiento e innovación para las mujeres rurales que construyen su futuro', financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El acto contará con la colaboración de entidades y administraciones que mantienen su alianza y compromiso con Afammer como son la Fundación Konrad Adenauer, Moeve, Fundación 'la Caixa', el Ayuntamiento de Córdoba, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba e Imgema-Real Jardín Botánico de Córdoba.

La organización prevé la participación de más de 200 mujeres rurales procedentes de diferentes puntos de España. El encuentro reunirá a representantes institucionales, expertas y empresarias para abordar la igualdad real de oportunidades, la autonomía económica y el futuro de los territorios rurales, entre ellos a la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla.

El comienzo del acto está previsto a las 10,00 horas y estará presentado por la directora de Alfa Escuela de Líderes, Ana Durán. Posteriormente, la presidenta de Afammer-Córdoba, María Rosa Fernández, dirigirá unas palabras de bienvenida y posteriormente tendrá lugar la inauguración que, según el programa provisional, contará con la presencia de Carmen Quintanilla; el alcalde de Córdoba, Jose María Bellido; el director de la Fundación Konrad Adenauer, Markus Rosenberger; la directora comercial de Red de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla de CaixaBank, Carmen González, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

Tras la inauguración tendrá lugar la mesa 'Tener voz, tener derechos, tener futuro: liderazgo, gobernanza y toma de decisiones', donde intervendrán la directora de Aviadoras (Sepla) y piloto de línea aérea, Marta Senso; la presidenta de Women in Banking Spain, Mayte Valverde, y la directora de Frundaising & Alianzas de la Fundación Tara for Women, Malena Martínez Cruz. Estará moderada por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent.

Después tendrá lugar la conferencia inaugural, 'Sembrar futuro: mujeres rurales, sostenibilidad y nuevas oportunidades para el territorio. Ley de Titularidad Compartida', que contará con la presidenta de Ansemac, Esperanza Fitz, y la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Loyola, Teresa Velasco. Estará coordinada por la presidenta de Afammer-Murcia, Carmen Inglés.

Afammer visibilizará ejemplos y oportunidades de emprendimiento rural en la mesa 'Mujeres que lo hicieron posible', incluyendo también el programa el panel 'Liderazgo femenino e innovación como impulso del futuro rural', dedicado a iniciativas y modelos de desarrollo empresarial. Después tendrá lugar la lectura de conclusiones y una puesta en común con los asistentes.

La clausura está prevista a las 14m45 horas y estará a cargo de la secretaria general de Afammer y presidenta de Afammer-Andalucía, Rita Mateos Robles; la coordinadora del IAM en Córdoba, María Jesús Botella, y el delegado de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carlos Moreno.

Además, Afammer ha convocado a su junta directiva nacional para asistir a la jornada y, un día después, celebrarán en la capital cordobesa su Asamblea Nacional, para compartir sinergias y futuras líneas de trabajo.