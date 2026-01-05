Afectaciones al tráfico en la A-4 por la construcción de un paso de fauna a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén)

Afectaciones al tráfico en la A-4 para construir un paso de fauna - MINISTERIO DE TRANSPORTES

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a construir un paso de fauna en el kilómetro 310,4 de la autovía A-4, a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén). Ello conllevará que, a partir de las 8,00 horas del próximo miércoles 7 de enero, y hasta previsiblemente el 22 de marzo, se realice un transfer entre los pasos de mediana de las calzadas de la A-4 situados en los kilómetros 310,05 y 310,6.

Así, se pasará el tráfico de una calzada a otra contraria por la que se circulará con tráfico bidireccional. Durante dichas afectaciones se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la construcción de un paso inferior bajo la autovía A-4 en el kilómetro 310,4 mediante excavación de las calzadas, colocación de marcos prefabricados, posterior reconstrucción de los terraplenes de la autovía y del firme, así como señalización y demás elementos funcionales afectados.

El Ministerio está ejecutando obras de mejora de la seguridad vial en relación con la fauna en las autovías A-4, A-32 y A-44, y en la carretera N-323, en la provincia de Jaén, que cuentan con un presupuesto de 15.495.292 millones de euros (IVA incluido) y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU.

Del momentante total, 731.480 euros se destinarán a este paso inferior en la A-4, que tiene por objeto favorecer el paso de fauna existente en la zona a través de la autovía, favoreciendo la permeabilidad de la infraestructura, evitando atropellos de animales y mejorando la seguridad vial.