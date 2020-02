Agencias de viaje andaluzas no detectan cancelaciones a Italia por coronavirus pero sí numerosas consultas de clientes

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación empresarial de Agencias de viajes de Sevilla (Aevise), José Manuel Lastra, ha afirmado que no están detectando cancelaciones de viajes a Italia a causa de la alerta por el coronavirus, pero sí muchas consultas de clientes tanto a nivel individual como de grupo "sobre la conveniencia de viajar al país o planteando posibles aplazamientos a otras fechas".

En declaraciones a Europa Press, el también vicepresidente de Confederación Empresarial de Agencias de Viajes (CEAV) en Andalucía ha explicado que este lunes "había inquietud" por las noticias llegadas desde Italia, aunque "hoy la cosa se ha calmado bastante", pero "no hay cancelaciones salvo casos aislados", ha abundado.

Así, Lastra ha afirmado que "están informando puntualmente" de la situación con la información que está proporcionando el Ministerio de Exteriores, que "incide en que no hay impedimentos para viajar a Italia", y "también con la información que viene a través de la Embajada de España desde el propio país", donde es la zona norte, Lombardía y Véneto, "la que mayor número" de contagios presenta, mientras que en Roma, la ciudad que más turistas recibe, "la tranquilidad y la normalidad es absoluta".

"Nos están llegando incluso imágenes de clientes y grupos que nos dicen que hay tranquilidad absoluta", afirma el presidente de Aevise, quien ha asegurado que "se está cayendo en un alarmismo excesivo que puede estar afectando al normal comportamiento de la ciudadanía y en este caso de los viajes". "No hay motivos para no viajar a Italia" y aunque "es cierto que las autoridades italianas han tomado medidas preventivas, esto no está relacionado con que haya una realidad tan alarmante como para que no se pueda ir para allá", ha insistido.

De este modo, el vicepresidente CEAV en Andalucía ha recomendado que los viajes "se haga con normalidad", por supuesto "manteniéndose informados de la situación", para dejar claro que los profesionales de las agencias "están para organizar viajes que los clientes demandan, y que es el viajero el que toma la decisión de hacerlo o no". No obstante, ha incidido en que "en la mayoría de los casos la gente siguen realizando los viajes previstos", ha concluido.