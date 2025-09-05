Las agencias de viajes valoran un incremento del 4% de la actividad turística en Andalucía con respecto a 2024

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) ha hecho balance de la temporada de verano y ha valorado la evolución de la actividad turística en la comunidad, que ha registrado un incremento del 4% en materia receptiva respecto a 2024. Esta cifra confirma la tendencia de crecimiento iniciada en 2023, con un aumento del 28%, y consolidada en 2024 con un 7%, lo que refleja "la fortaleza" del destino andaluz.

Así lo ha informado la FAAV en una nota, donde ha indicado que el viajero nacional continúa siendo el principal emisor, pero la presencia internacional ha ganado protagonismo gracias a turistas procedentes de Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, entre otros. Además, la entidad ha destacado un creciente interés por los viajes al exterior.

A su juicio, los viajeros andaluces han mostrado una fuerte inclinación hacia Marruecos como destino preferente de sus vacaciones, seguido de destinos europeos como Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Irlanda, así como el Caribe y varios países de Asia --Japón, China, Tailandia--, mientras que América --EE.UU., Canadá, México, Argentina o Colombia-- también registra un notable incremento en la demanda. Asimismo, los cruceros, tanto marítimos como fluviales, continúan siendo un producto de gran aceptación entre los viajeros que confían en agencias de viajes, confirmando su dinamismo como segmento turístico.

Por otra parte, la federación ha señalado también un cambio en los hábitos de los viajeros, ya que cerca de un 17% opta por septiembre como mes principal de vacaciones, un fenómeno que prolonga la temporada alta y que este año, según ha apuntado, "será clave" para consolidar los resultados.

De hecho, las expectativas de la entidad para el otoño son "positivas", con reservas ya confirmadas para los meses de octubre y noviembre, mientras septiembre, como es habitual, se caracteriza por un mayor peso de la contratación de última hora.

En este sentido, desde la FAAV también se ha destacado la importancia que adquiere a partir de septiembre el segmento MICE, especializado en la organización de eventos y viajes de negocios, que genera un turismo de calidad con un gasto significativo, además de incidir "muy positivamente" en la desestacionalización de la oferta turística y en el posicionamiento del destino a nivel internacional.

En contraste a las tendencias reseñadas anteriormente, el gasto medio en destino ha descendido un 16,5% este verano, una circunstancia atribuida al incremento de costes que afecta al comportamiento del consumidor. En el plano laboral, el balance "es muy favorable", debido a que el sector vive el mejor momento de contratación, con 72.500 trabajadores a nivel nacional, reflejo del dinamismo de la actividad turística y del papel clave de las agencias de viajes en la generación de empleo.

Al respecto, el presidente de la FAAV, Luis Arroyo, ha subrayado que "los datos confirman que Andalucía mantiene una tendencia sólida y de crecimiento, pese a los retos derivados del contexto económico". Según ha desarrollado, "el turista nacional e internacional sigue confiando en nuestro destino y en las agencias de viajes, que desempeñan un papel esencial como garantes de seguridad, asesoramiento y confianza. La clave está en que seguimos creciendo de manera sostenible y con perspectivas optimistas de cara al cierre del año", ha resaltado.

Por último, la FAAV ha reiterado su compromiso con la defensa de las agencias de viajes legalmente constituidas y asociadas como sinónimo de garantía y seguridad para los consumidores, y con su papel decisivo en la dinamización del turismo en Andalucía.