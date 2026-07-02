Agerar PLUS cierra tres años de cooperación España-Portugal para impulsar prosumidores y redes eléctricas inteligentes. - AGERAR PLUS

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Agerar PLUS (Almacenamiento y Gestión de Energía Renovable para el fomento de la participación de pequeños y medianos prosumidores en redes eléctricas inteligentes) ha celebrado el 1 de julio su jornada final de difusión, presentación de resultados y clausura, en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.

Según ha informado Agerar PLUS en una nota, el encuentro ha reunido a profesionales del sector energético, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas, empresas y agentes vinculados a la transición energética para compartir los avances técnicos, científicos y de transferencia alcanzados durante el proyecto. La jornada ha permitido analizar el papel del almacenamiento energético, la demanda flexible, las tecnologías de la información y la comunicación, y el control avanzado en el desarrollo de pequeños y medianos prosumidores, redes eléctricas inteligentes y comunidades energéticas.

En este contexto, la inauguración institucional ha contado con la participación del director del Secretariado de Universidad-Empresa de la Universidad de Sevilla, Andrés Jesús Martínez Donaire; el presidente de la Agencia Andaluza de la Energía, Manuel Larrasa; el profesor Paulo Santos, del Instituto Superior de Engenharia de la Universidade do Algarve; y el catedrático de Universidad de Sevilla, Carlos Bordons. El programa se ha estructarado en tres bloques.

En una primera parte, se ha abordado el contexto estratégico de Agerar PLUS en el marco de la transición energética y la cooperación transfronteriza España-Portugal, junto con la hoja de ruta de las comunidades energéticas y los retos regulatorios de la flexibilidad eléctrica para pequeños y medianos prosumidores, demanda flexible y agregadores.

A continuación, los socios presentaron los principales avances técnicos del proyecto, entre ellos el análisis de casos de aplicación y modelos de negocio, la evaluación de tecnologías de almacenamiento energético, las estrategias de gestión inteligente de la demanda, el desarrollo de herramientas digitales para la monitorización y el control, y la validación de soluciones en entornos reales como la isla portuguesa de Culatra.

Durante sus tres años de ejecución, Agerar PLUS ha desarrollado algoritmos avanzados de control, gemelos virtuales y herramientas digitales orientadas a optimizar la planificación y gestión energética, mejorar la fiabilidad del sistema y facilitar la integración de pequeños y medianos prosumidores en redes eléctricas inteligentes. Entre sus principales resultados han destacado seis herramientas digitales, la validación de soluciones en laboratorio y en entornos representativos, ocho publicaciones científicas y la participación de más de 150 profesionales en eventos técnicos, jornadas especializadas y acciones de transferencia en el espacio de cooperación España-Portugal.

En este sentido, Ascensión Zafra Cabeza, de la Universidad de Sevilla, ha destacado que "Agerar PLUS demuestra que la cooperación transfronteriza entre España y Portugal es clave para avanzar hacia un sistema energético más inteligente, flexible y participativo". Así, "los resultados obtenidos acercan la investigación al mercado y ofrecen herramientas concretas para facilitar la integración de los pequeños y medianos prosumidores en redes eléctricas inteligentes".

Asimismo, el encuentro ha concluido con una mesa redonda de visión empresarial centrada en las comunidades energéticas, el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda, con especial atención a las barreras y oportunidades para avanzar desde la investigación hacia la implementación, la replicabilidad territorial y la transferencia de conocimiento al mercado y a las políticas públicas.

EL PROYECTO EUROPEO AGERAR PLUS

Agerar PLUS da continuidad al proyecto Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020 denominado Agerar, con el objetivo de capitalizar sus resultados y ampliar el alcance del modelo de prosumidor a pequeña y mediana escala. El consorcio está formado por ocho socios de la zona Poctep: la Universidad de Sevilla, que lidera el proyecto, la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), la Universidad del Algarve, el INTA-Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Universidad de Évora, Areal-Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Algarve, y el Instituto de Ciencia e Innovación en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial.

Agerar PLUS ha contado con un presupuesto de 1.148.059,82 euros, cofinanciado al 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, bajo el acuerdo de subvención 0091_Agerar_PLUS_6_E.