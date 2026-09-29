Agotadas en Jaén las 3.800 plazas para la Media Maratón y los 10K Paco Manzaneda un mes y medio antes de la prueba

La concejala de Deportes, Beatriz López - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha agotado la totalidad de los 3.800 dorsales disponibles para la trigésima edición de la Media Maratón de Jaén y la carrera de 10K en memoria de Paco Manzaneda. Este récord se ha alcanzado cuando todavía resta más de un mes y medio para la celebración de las pruebas, programadas para el próximo 15 de noviembre.

La concejala de Deportes y presidenta del Patronato Municipal de Deportes, Beatriz López, ha destacado que se trata de un hecho "sin precedentes" al haberse completado el cupo en ambas modalidades por primera vez en la historia.

"Demuestra que el atletismo en Jaén está viviendo un momento extraordinario y que nuestras carreras siguen creciendo", ha valorado López, quien ha atribuido el éxito de participación al trabajo organizativo, la vistosidad de la cita y el atractivo de los nuevos recorridos.

La organización ofertó inicialmente 2.500 plazas para la Media Maratón, pero la rápida demanda obligó a ampliar el cupo en 300 dorsales adicionales, fijando el límite en 2.800. Por su parte, los 1.000 dorsales disponibles para la modalidad de 10K se completaron en la jornada de este lunes. Estas cifras representan un incremento de participación del 154% en la media maratón y del 56,25% en la distancia corta con respecto a la edición anterior.

La trigésima edición de la Media Maratón de Jaén estrenará un circuito de una sola vuelta que será homologado antes de la carrera. Asimismo, la prueba de 10K contará con un nuevo trazado que coincidirá en gran parte con el de la distancia mayor y servirá a los corredores para acreditar marca de cara a la próxima Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón. Además, todos los participantes que finalicen la media maratón obtendrán una reserva de dorsal para la edición de la San Antón de 2027.

Entre las principales novedades de este año destaca la introducción de premios en metálico para las categorías absolutas (masculina y femenina) de la media maratón, con cuantías de 300 euros para los ganadores, 200 euros para los segundos clasificados y 100 euros para los terceros. También se otorgará un premio de 300 euros a los vencedores de la modalidad para personas con discapacidad.

Para el resto de categorías de la media maratón se entregarán trofeos a quienes suban al podio, al igual que para los tres primeros clasificados de la general de los 10K, modalidad que no contará con categorías específicas.