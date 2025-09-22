Agricultores y ganaderos piden no reconocer La Sagra (Granada) como Parque Natural por posibles restricciones a su labor

Alegaciones de UPA al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, con su secretario general en Granada, Nicolás Chica Escanes - UPA

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, ha mostrado este lunes la oposición de esta organización agraria a la declaración del entorno de la Sierra de la Sagra como Parque Natural en tanto ha indicado que "los agricultores y ganaderos necesitan ayuda y agilidad en sus trámites, no más burocracia y restricciones".

En una nota de prensa, Chica Escanes ha considerado que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Sagra debe ser "una herramienta que facilite, coordine e impulse la actividad en el medio rural, y no una carga burocrática que limite a quienes ya han conservado sus recursos".

Por ello, "cuestionamos la necesidad de declarar un nuevo Parque Natural, al considerar que esta medida podría suponer una sobreprotección innecesaria, sin una justificación técnica clara, y con el riesgo de añadir nuevas restricciones que afecten negativamente a agricultores, ganaderos y silvicultores que han contribuido históricamente a la conservación de este entorno", ha concretado Chica Escanes.

Desde UPA Granada "nos oponemos categóricamente a este PORN e instamos a las administraciones públicas a que apuesten de verdad por flexibilizar e incentivar la actividad del sector primario como pilar esencial del desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos y comarcas y que no promuevan este tipo de herramientas que pretenden justamente lo contrario".

La Sierra de La Sagra, según ha explicado el secretario general de UPA Granada, "ya cuenta con figuras de protección ambiental consolidadas, como son la Red Natura 2000; la Zona de Especial Conservación; y su pertenencia al Geoparque de Granada, que han demostrado ser eficaces y compatibles con la actividad socioeconómica del medio rural".

Ha proseguido señalando que la propuesta de Parque Natural, sin embargo, afecta, principalmente, a terrenos privados, "que representan el 73 por ciento de la sierra (35.700 hectáreas), frente al 27 por ciento de titularidad pública (13.396 hectáreas)".

ALEGACIONES AL PORN

Ante esta situación, considerando además "inaceptables" algunos aspectos incluidos en el PORN, UPA Granada ha presentado alegaciones en las que destaca que la cartografía del plan "no refleja adecuadamente el uso agrícola real del suelo según catastro, incluyendo parcelas agrícolas en zonas protegidas sin justificación técnica, lo que podría limitar injustamente la actividad agraria".

Asimismo, la organización entiende que "para evitar una oposición generalizada, es necesario flexibilizar las limitaciones del PORN, ya que el régimen de autorizaciones previsto impone una carga burocrática excesiva sobre los propietarios y usuarios del territorio, en su mayoría titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas".

UPA Granada considera también que la ganadería extensiva "es esencial para la sostenibilidad del territorio, pero enfrenta graves dificultades económicas y de relevo generacional, por lo que proponemos el apoyo institucional mediante infraestructuras públicas (caminos, apriscos, abrevaderos) y medidas que faciliten el acceso a recursos y la continuidad del sector".