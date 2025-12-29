Agricultores de Granada advierten de "daños severos" en invernaderos de Carchuna y alrededores durante el temporal

Daños del temporal en explotaciones agrarias en Carchuna (Motril, Granada) - COAG

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Granada ha informado este lunes de que las intensas precipitaciones y la fuerte granizada de este pasado domingo han provocado "daños severos" en las explotaciones agrícolas e invernaderos situados en Carchuna (Motril) y Gualchos-Castell de Ferro, en la Costa Tropical.

El evento meteorológico se produjo en el marco de un temporal que ha afectado a buena parte de Andalucía, con registros de lluvia que superaron los cien litros por metro cuadrado en menos de doce horas en varios puntos de la costa de Granada, según datos de los servicios de emergencias citados en nota de prensa por COAG.

Desde COAG Granada, se ha iniciado ya una primera evaluación de los daños, estimando que al menos 15 hectáreas de invernaderos han podido verse afectadas, aunque se está realizando aún la valoración completa de los mismos. "Este es el devastador resultado", ha indicado el secretario provincial de COAG Granada, Miguel Monferrer.

En este sentido, Monferrer ha destacado la importancia de una evaluación exhaustiva: "Vamos a valorar a lo largo del día los daños producidos porque varios invernaderos se han caído, parcial o totalmente. Es importante determinar lo ocurrido para proceder a la solicitud de ayudas".

Desde la organización agraria se advierte, además, de la vulnerabilidad de los cultivos en esta época del año. "Estamos en plena campaña y la mayoría de los cultivos son de pepino, que es muy sensible al frío. Aunque ayer por la tarde se levantó el clima y hoy tenemos mejor pronóstico, hay que esperar para ver cómo va evolucionando", ha señalado Monferrer.

El dirigente de COAG ha remarcado el impacto sobre los cultivos, además de las estructuras afectadas. En este mismo sentido, y aparte de los destrozos en las estructuras, la acumulación de agua ha provocado el derribo de diversos muros de contención, viéndose afectado el acceso a caminos rurales y dificultando las labores de recuperación.

Así, para facilitar un seguimiento organizado de las pérdidas, COAG Granada ha emitido un llamamiento a todos los agricultores afectados para que presenten el informe de daños pertinente en cualquiera de las oficinas de la organización. "Es fundamental informar de todo lo que ha sucedido para dejar un buen registro de cada daño o pérdida", ha indicado el responsable de la organización granadina.

En este contexto, COAG Granada ha puesto sus servicios técnicos a disposición de los agricultores y ha anunciado que en los próximos días se completará un balance de daños más detallado, ya que los técnicos continúan evaluando los efectos del temporal sobre cultivos e instalaciones.