Agricultores piden una revisión de la financiación del desglosado tres de las canalizaciones de Rules, en Granada

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Agricultores Verde, Seco y Jate, José Luis Ruiz Olivares, ha enviado una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, demandando "la revisión de la financiación del desglosado tres" de las tuberías del sistema de embalses de Béznar-Rules, en la costa de Granada "de forma que haya aportaciones efectivas por el Gobierno y los agricultores no tengan que pagar el 100% de las canalizaciones y sus correspondientes intereses".

Tras agradecer que "después de tantos retrasos, al fin se haya dado un impulso, que esperemos sea el definitivo, del desglosado tres de las canalizaciones del sistema Béznar-Rules", Ruiz Olivares ha lamentado en una nota de prensa este lunes que dicha financiación de nuevo haya "puesto de manifiesto la marginación a la que nos sentimos sometidos desde un tiempo atrás por parte de las administraciones públicas".

El presidente de la asociación ha hecho constar también que, según ha mantenido, "el habernos quedado fuera de los fondos europeos ha sido consecuencia del incumplimiento del compromiso de ejecutar conjuntamente el desglosado tres con el nueve, dando prioridad" a este último, según ha agregado "y marginando" el otro, "junto con los posteriores incumplimientos por parte de las administraciones de los plazos para la tramitación del proyecto técnico".

"Esta decisión estaba totalmente injustificada dado que lo urgente era la extrema sequía que estaba afectando a las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate, provocando grandes pérdidas económicas y daños graves en las plantaciones, llevando al borde de la ruina a numerosos agricultores", ha aseverado Ruiz Olivares.

En estas circunstancias "no se puede obligar a nuestros agricultores a afrontar una financiación ruinosa que no deja de ser un agravio comparativo, pues mientras el desglosado nueve será financiado al cien por cien por la administración (80 por ciento, fondos europeos; diez por ciento, Junta de Andalucía, y diez por ciento, Mancomunidad de Municipios)" en el tres que "traerá el agua a río Verde", no "pagará ni un solo euro".