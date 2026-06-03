La Agrupación de Cofradías de Córdoba crea una comisión de trabajo para estudiar los tiempos de paso en Carrera Oficial

Archivo - Una procesión durante su paso por el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que forma parte de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha procedido a la creación de una comisión de trabajo que estará "encargada de evaluar y establecer un criterio único para la asignación de los tiempos de paso de las distintas corporaciones en Carrera Oficial" durante la Semana Santa.

Según ha informado la Agrupación de Cofradías en una nota, el principal objetivo de esta iniciativa es "avanzar hacia un modelo homogéneo y consensuado, que permita otorgar los tiempos de paso en función de la composición y características de cada hermandad, garantizando así la equidad, la coherencia y la objetividad en su aplicación para todas las corporaciones que realizan estación de penitencia".

La comisión estará integrada por el vicepresidente y vocal jurídico de la Agrupación, el vocal de Procesión y su adjunto, así como por representantes de distintas hermandades de todas las jornadas de la Semana Santa. Todos ellos "cuentan con experiencia directa en la organización de las estaciones de penitencia, desempeñando actualmente o habiendo desempeñado recientemente la responsabilidad de diputado mayor de gobierno en sus respectivas corporaciones".

Con la puesta en marcha de este órgano de trabajo, la Agrupación reafirma su "compromiso con el diálogo, la participación y la búsqueda de acuerdos que permitan adoptar decisiones de consenso en una materia de especial relevancia para el correcto desarrollo de la Semana Santa" en Córdoba.

Los trabajos de esta comisión servirán para "analizar la realidad de las distintas hermandades y formular propuestas que contribuyan a establecer un criterio común, estable y transparente para la determinación de los tiempos de paso en Carrera Oficial".