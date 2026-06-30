Los embalses andaluces cierran junio al 82% de su capacidad y encadenan siete semanas perdiendo agua

Archivo - Embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 30 de junio, al 82,04% (9.093 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cierran junio con un descenso de 107 hm3 respecto a la última semana, bajando su reserva por séptima semana consecutiva tras la tendencia al aumento de suministro en los seis meses anteriores.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 38 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 47,34%, con 5.247 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.196 hm3 (55,9%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 82,61%, con 6.634 hm3, con 80 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.709 hm3); y mejoran en 2.135 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.499 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 74,47%, con 874 hm3, diez menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (575 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 652 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 187 hm3, al 81,66% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (185 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con diez hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 197 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 84,67% de su capacidad total, con 1.398 hm3, trece menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 550 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 848, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (778 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 78,4% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 43.955 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 960 hm3 (el 1,7% de la capacidad total de los embalses).