Aguirre: "En 2021, el SAS comprometió 662 millones de euros más que lo contemplando en el presupuesto inicial"

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en su intervención en el Parlamento para informar sobre la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2021, ha asegurado que "el SAS comprometió 662 millones de euros más que lo contemplado en el Presupuesto inicial y 604 millones más en cuanto a obligaciones reconocidas, por lo que se deduce que se ha ejecutado más del 100% del presupuesto inicial".

En este sentido, Aguirre ha recordado que "en 2021, la Junta de Andalucía pagó 330 millones de euros por la deuda del anterior gobierno socialista, una cantidad que no pudo destinarse a sanidad".

"Venimos de una cultura presupuestaria del anterior gobierno socialista en la que no se cumplían las tres reglas fiscales; es decir, ni la deuda, ni el déficit, ni el gasto".

"El anterior gobierno, año tras año, gastaba más de lo que ingresaba por lo que esta deuda no salía gratis, ya que al tener que pagar intereses, se producía un recorte en el presupuesto de la sanidad pública", ha incidido el titular de Salud, quien tras su comparecencia ha abandonado la comisión al conocer su positivo por coronavirus, dejando las preguntas previstas para una próxima sesión.

Sobre la ejecución presupuestaria del 2021 del que aún solo se dispone de datos provisionales, ha resaltado que "el Sistema Sanitario Público se ha tenido que adecuar a la evolución de la pandemia". "El presupuesto inicial de la Consejería ascendió a 11.621 millones de euros y el final a 12.783 millones de euros, quedando comprometido el 99,76% del crédito definitivo y en fase de pago el 99,7%".

El titular de Salud y Familias, que ha detallado de forma pormenorizado la ejecución del presupuesto del SAS, de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y de la propia Consejería, ha incidido en que "el año 2021 se ha caracterizado por ser un año con una alta ejecución presupuestaria, y la autofinanciada ha gozado también de una alta ejecución".

Además, Aguirre ha hecho mención a la importante incorporación de los fondos europeos durante 2021 destinados a gastos de personal y a inversiones. "Estos fondos, que por una razón de tiempo material y del proceso de ejecución de las inversiones no se han podido ejecutar, se incorporan al ejercicio de 2022".

Del mismo modo, ha recordado que "el anterior gobierno socialista de la Junta certificó 1.300 millones de euros de fondos europeos durante 2016, 2017 y 2018 y ahora, con este Gobierno, hemos certificado en 2021, 1.375 millones". "Este Gobierno en solo un año ha certificado el mismo importe que el anterior gobierno socialista en tres años".

Como ejemplos de la "nefasta" gestión del gobierno socialista de la Junta de Andalucía, el consejero se ha referido al pago de 36 millones de euros de intereses de demora y 29 a inversiones en sanidad en 2016. "Esta gestión ha producido que Andalucía tuviera un gran déficit en infraestructuras sanitarias", ha recriminado.

Por último, Aguirre ha afirmado que "el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por adoptar decisiones que perjudican gravemente la financiación de los andaluces, como la no actualización de los pagos a cuenta en 2019, el retraso del pago del IVA del 2017, el reparto desigual del fondo extraordinario Covid o la tardanza del Gobierno de España en comunicar la cantidad definitiva que nos correspondía a Andalucía".

Por su parte, el socialista Javier Carnero ha reprochado a Aguirre que "haya comenzado su intervención mirando atrás", y ha añadido que la sanidad que su grupo quiere "es universal, pública y gratuita" y que "seguramente tiene un revisión de la cartera, un aumento de plantilla y un atención primaria con músculo", y esto "entra en clara contradicción con sus políticas". Ha indicado que los datos "no son brillantes y provienen de ese afán que tienen de tratar de retorcer y torcer realidades".

Ha señalado que "cerrar un presupuesto con superávit no es nada de lo que un gobernante tenga que enorgullecerse, sino la constatación palpable de la incapacidad de gestionar", y ha asegurado que el despido de 8.000 sanitarios "no fue por un motivo económico". Además, ha afeado a Aguirre que "se haya dejado sin ejecutar mucho dinero" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha manifestado que 2021 "se caracteriza por su ineficacia a la hora de gestionar, solo quieren privatizar y solo tratan de justificar gestionando con el ventilador".

Desde Vox, María José Piñero ha señalado que "no ven la mejora" en la sanidad andaluza, y que no lo dicen ellos sino que "lo dicen las movilizaciones cada vez mayores de descontento social", para añadir que "estamos viendo un continuo de los 37 años --de gobierno socialista-- a nivel de la asistencia sanitaria". La sanidad ha experimentado "un nivel de saturación sin precedentes durante esta legislatura", por lo que considera que la gestión tras tres años de gobierno "no es la que se vendió".

"ACABEN CON EL VICTIMISMO DE QUE ESPAÑA NOS MALTRATA"

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía Guzmán Ahumada ha indicado que el presupuesto consolidado "ha aumentado en 1.162 millones, un 10% más", lo que "nos lleva a una lectura, y es que teníamos razón al oponernos al presupuesto de 2021 porque era insuficiente, estaba por debajo de las necesidades". No obstante, ha dicho que a pesar del incremento, "este no ha servido para dar una respuesta a la altura de las circunstancias". "Acaben con el victimismo constante de que España nos maltrata, ya que han aguantado esta crisis porque el gobierno central ha puesto recursos que nunca había puesto", ha aseverado.