La nueva sede de la Junta en Huelva ahorrará casi 600.000 euros anuales en alquileres

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la visita a las obras del Antiguo Edificio de Hacienda. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda, situado en la plaza de la Constitución, permitirán que Huelva recupere un espacio emblemático en pleno centro de la ciudad destinado a convertirse en la nueva sede administrativa de la Junta de Andalucía. Según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, el nuevo inmueble tendrá capacidad para albergar a alrededor de 120 trabajadores públicos y permitirá "un ahorro de casi 600.000 euros en alquileres".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante una visita este martes a las obras de rehabilitación junto a la alcaldesa, Pilar Miranda, en la que también han participado el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo; así como la delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Lucía Núñez, la consejera de Economía ha destacado que "dejamos de hablar de un proyecto para hablar de una realidad".

"Esta actuación pone fin a años de desidia y a una imagen de abandono en una de las plazas más emblemáticas de Huelva, el auténtico corazón de la ciudad", ha subrayado, para destacar a continuación "el compromiso del presidente, Juanma Moreno, para desbloquear este proyecto y devolver a la ciudad un edificio que forma parte de su historia".

La inversión global destinada a esta rehabilitación superará los ocho millones de euros, a través de la Dirección General de Patrimonio, lo que permitirá contar con una sede administrativa moderna y funcional, además de generar un ahorro significativo en alquileres. En concreto 596.900 euros anuales, que se suman a los 1,2 millones de euros obtenidos ya por la enajenación de inmuebles sin uso a través de subastas.

Además, la Junta de Andalucía calcula que se podrían obtener hasta un millón de euros adicionales en ingresos con la enajenación de inmuebles que quedarán liberados por la reordenación de sedes. "Ese ahorro se traducirá en más recursos para sanidad, educación y atención a la dependencia. En definitiva, todos ganamos", ha remarcado la consejera.

El edificio rehabilitado acogerá la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, e Industria, Energía y Minas, así como el Comisionado del Pacto de Doñana.

De esta forma, se centralizan servicios administrativos y "se mejora la atención a los ciudadanos de Huelva", así como las condiciones en las que los empleados públicos desarrollan su trabajo. Actualmente, las obras avanzan "a velocidad de crucero", según ha detallado la consejera, tras haberse completado el forjado de la tercera planta y encontrarse en ejecución los trabajos interiores de las plantas inferiores. La finalización de la actuación está prevista entre finales de 2026 y principios de 2027.

Asimismo, la responsable de Economía ha señalado que el proyecto ha afrontado "importantes desafíos", como el hallazgo de restos arqueológicos de origen tartésico, que "lejos de suponer un obstáculo, han permitido profundizar en la historia de Huelva y de Andalucía". Así, estos restos serán conservados y puestos en valor en un espacio habilitado dentro del propio edificio, accesible para la ciudadanía.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido "la sensibilidad y el compromiso" de la Junta de Andalucía con este proyecto, "y muy especialmente de la consejera, Carolina España, que en cada una de sus visitas a la ciudad demuestra el seguimiento personal que está haciendo de estas obras".

"Una actuación que es una obra ejemplar en cuanto a la protección, cuidado y conservación, ya que además de la rehabilitación del edificio, preserva y pone en valor los restos arqueológicos encontrados, en la misma línea de puesta en valor del patrimonio que estamos llevando a cabo por parte del Ayuntamiento en cada una de las actuaciones urbanísticas que realizamos", ha continuado.