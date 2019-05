El consejero de Salud acusa al anterior gobierno del PSOE de "engañar" con infraestructuras "fantasma"

Actualizado 29/04/2019 13:06:49 CET

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha acusado al PSOE-A de "engañar a los andaluces con infraestructuras fantasmas que prometían y no realizaban", mientras que el diputado socialista Jesús María Ruiz ha reprochado a Aguirre que "mienta diciendo que no había planificación sanitaria" y que después de más de cien días de gobierno "no haya aún ningún atisbo de presentar los presupuestos de la Junta para 2019".

Aguirre, que ha comenzado su intervención felicitando al PSOE, Cs y Vox por los resultados de las elecciones generales y animándolos a trabajar para "sumar recursos en beneficio de todos los españoles y andaluces", ha emplazado al PSOE-A a solicitar esta comparecencia tras la aprobación de los presupuestos y ha destacado que el "gobierno del cambio no gestiona igual" y que el anterior "solo hacía promesas que incumplía, con centros y nuevos equipos que no se materializaban porque los prometían pero luego no los reflejaban en el presupuesto".

Así, el consejero ha asegurado que hasta la fecha Andalucía "no contaba con un plan de infraestructuras que planificara actuaciones y tuviera previsión en cuanto a inversiones", y ha destacado el plan de infraestructura 2020-2030 de su departamento, que tiene como objetivo "definir las cuestiones más relevantes en materia de obras y equipamientos, así como mejorar y ampliar las infraestructuras existentes, y realizar un análisis de las mismas para lo que habrá grupos de trabajo en cada provincia".

De este modo, ha añadido que el resultado de cada grupo provincial será remitido al Servicio Andaluz de Salud (SAS), "donde la comisión de planificación autonómica propondrá líneas estratégicas de inversión del plan y las prioridades a tener en cuenta, con una elevada participación para alcanzar el máximo consenso posible".

En este sentido, el consejero ha manifestado que la elección del anterior ejecutivo para tomar medidas "era de corte político más que técnico, y por ello la puesta en marcha de una comisión en cada provincia, evitando la mayor participación política y que sean los profesionales quienes determinen la idoneidad de poner en marcha cualquier tipo de infraestructura".

Aguirre ha afeado también al PSOE-A que "dejaran sin hacer los presupuestos de 2019, que escondieron en un cajón" y ha subrayado que los de este nuevo gobierno "serán diferentes", de ahí "se esté trabajando en unos nuevos que den salida al parón sanitario a lo largo de estos años". Igualmente, ha destacado que "serán presupuestos provincializados".

El consejero ha apostado también por los centros de alta resolución de especialidades (CARE) "para acercar los servicios a la población y como forma de quitar el marasmo de listas de espera a nivel de especialidades", porque "hay que solucionar los 600.000 pacientes pendientes de primera visita al especialista que escondieron de forma vergonzante debajo de la alfombra".

Por último, el titular de Salud ha resaltado que en los presupuestos de 2019 incorporarán "numerosas actuaciones" en centros de salud y que "respetarán" el plan de funcional de todos los chare --centros hospitalarios de alta resolución--. "Su grupo exige a los demás lo que su gobierno ha sido incapaz hacer", ha afeado a Ruiz, al tiempo que ha criticado la falta de una planificación "transparente" del PSOE y que "engañaran a los andaluces con infraestructuras fantasmas".

"MAREAN LA PERDIZ PARA NO HINCAR EL DIENTE A LOS PRESUPUESTOS"

Por su parte, Jesús María Ruiz ha afeado a Aguirre que quieran planear los presupuestos 2019 una vez pasados todos los comicios electorales. "Nos tememos que están mareando la perdiz para no hincar el diente a los presupuestos que quieren hacer porque temen que eso les ensombrezca el panorama político que tienen en los distintos municipios", ha apuntado.

Igualmente, el diputado socialista ha subrayado que este domingo los ciudadanos "dijeron que les relegaban a algunos menos diputados de los que tenían después de ver cómo gobiernan" y asegura que "están generando un debate para esconder lo que piensan hacer a partir de junio con los presupuestos generales".

Finalmente, Ruiz ha reprochado a Aguirre que "mienta diciendo que no había planificación sanitaria" en el anterior gobierno. "Cómo puede de nuevo hoy, cuando han recibido una lección que les ha llevado a los pies de los caballos, volver a reiterar los propios errores", se pregunta el socialista, que pide al consejero "respetar lo hecho y que no vuelva a caer en la misma trampa porque el siguiente batacazo puede ser mayor".