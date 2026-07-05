Aguirre: "Andalucía necesita seguir la senda de la moderación y sensatez, donde predomine el diálogo y la concordia"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, este domingo en el Palacio de San Telmo, en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha manifestado este domingo, en el acto de toma de posesión de Juanma Moreno, como presidente de la Junta, que Andalucía abre una nueva etapa política en la que "necesitará seguir la senda de la moderación y la sensatez, un espacio donde predomine el diálogo social y la concordia".

Aguirre, que ha leído el decreto de nombramiento de Moreno y le ha otorgado los emblemas de Andalucía en el acto celebrado en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, ha deseado al presidente "el acierto y la determinación" que ha caracterizado hasta ahora su gestión al frente de la Junta.

Ha manifestado que el poder ejecutivo y el legislativo tienen el compromiso de mantener "estrechos lazos de colaboración en beneficio de los andaluces, pero siempre, siempre respetando escrupulosamente la separación de poderes que emana de nuestro texto constitucional y del Estatuto de Autonomía".

"Ambos poderes compartimos ese interés general que siempre debe estar por encima de los propios y debemos caminar unidos en pro del progreso y del bienestar de Andalucía, una colaboración institucional, honesta y constante, que sea de instrumento propicio para el consenso y para el diálogo", ha agregado.

"Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva legislatura, porque de ello dependerá el devenir de toda Andalucía", ha trasladado Aguirre a Moreno.

"Asume de nuevo la rienda de nuestra comunidad con la experiencia de los años anteriores, pero manteniendo intacta la ilusión, la responsabilidad, la altura de miras y la cercanía que le caracteriza", ha añadido Aguirre sobre el presidente de la Junta.