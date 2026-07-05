Moreno promete ser "fiel" a la vía andaluza del diálogo tras pactar con Vox: "Espero legislatura fructífera o no será"

Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta de Andalucía de la XIII tercera legislatura en su tercer mandato consecutivo al frente del Gobierno andaluz - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo en su toma de posesión del cargo por tercer mandato consecutivo a ser "fiel a sí mismo" y a lo que ha definido como "vía andaluza" del diálogo tras su pacto de gobierno con Vox, al que ha invitado a sumarse a todos los andaluces que quieran "hacer grandes cosas" por Andalucía con independencia del sentido del voto que emitieron el pasado 17 de mayo.

"Los acuerdos son parte esencial de la democracia y significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión, a veces no le gustan al 100% ni siquiera a las propias partes que lo firman porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino y pueden generar también rechazo e incluso contrariedad", ha admitido Moreno en relación a su pacto con Vox, tras lo que ha advertido de que espera que "esta legislatura sea larga y fructífera o no lo será".

Estos son los principales mensajes que ha lanzado Moreno en su discurso tras jurar el cargo en un acto con unos 300 invitados en los jardines del Palacio de San Telmo al que han asistido entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta Susana Díaz; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el líder de Vox en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira; y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. No han asistido los portavoces parlamentarios de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo.

"Asumo por por tercera vez con enorme gratitud y sentido de la responsabilidad el mandato de los ciudadanos de ser el presidente de todos los andaluces. Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo", ha reivindicado.

La toma de posesión de Juanma Moreno se produce después de que el jueves fuera investido, en segunda votación en el Parlamento, presidente de la Junta de la XIII legislatura, con los votos a favor de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que suscribió previamente un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'.

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