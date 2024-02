Aguirre confía en que el Gobierno aclare el caso Koldo y afirma que Andalucía aplicó la "precaución" con las mascarillas

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha confiado este miércoles en que el Gobierno de España "dé razón" sobre el caso Koldo y la supuesta compra fraudulenta y "enriquecimiento ilícito" con la venta de mascarillas que está investigando la Audiencia Nacional. El que fuera consejero de Salud en la anterior legislatura ha asegurado además que Andalucía aplicó en aquel momento --"muy complicado", ha subrayado en varias ocasiones-- el principio de "precaución y seriedad".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Jesús Aguirre ha recordado que en la comunidad andaluza, en lo más duro de la pandemia, se separó "rápidamente" a los que evaluaban las necesidades de mascarillas y resto de material sanitario de los que compraban, "que no se conocieran, que no fueran los mismos", ha enfatizado el presidente de la Cámara entonces consejero de Salud.

Con esta medida, ha apuntado Aguirre, el Gobierno de la Junta buscaba "evitar" que se produjeran compras que "no estuvieran evaluadas" y, sobre todo, "que el que evaluara no fuera el mismo que comprara". "Había que tener mucho cuidado e intentamos ser lo más escrupulosos posible", ha abundado el presidente del Parlamento, que ha apostillado: "Cuando tuvimos sospechas, las llevamos a la Fiscalía. Gracias a Dios, no ha ido a más, pero mi principio --como consejero de Salud entonces-- era el de precaución y seriedad en este tema".

Jesús Aguirre ha manifestado que en aquellos días de pandemia "las ventas no seguían los cauces normales que marca la legislación", en alusión a que las ventas se hacían por adjudicación directa, "con todo lo que esto lleva consigo" de falta de la misma "certeza y seguridad" que cuando las compras se hacen con licitaciones y pliegos.

"Andalucía tenía su propia fuente de compra", ha apuntado Aguirre, que ha explicado que con esos mercados "teníamos una cierta conexión y nos daban más credibilidad", sin que esto supusiera, ha remarcado, que no hubiera una evaluación". "Antes de pagar, evaluábamos", ha sentenciado, sin dejar de insistir en que el momento era "muy complicado".