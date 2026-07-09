Aguirre destaca la coordinación entre los parlamentos autonómicos "ante los desafíos en el uso de nuevas tecnologías"

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, participa en la Jornada 'La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización', organizada por la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha asistido este jueves a la celebración de la Jornada 'La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización', organizada por la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa). Una jornada que ha tenido lugar en el Senado con el objetivo de unificar criterios y diseñar una estrategia común para introducir la tecnología en la actividad legislativa diaria.

Según ha indicado el Parlamento andaluz en una nota, esta reunión ha contado con la participación del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán; la presidenta de la Coprepa y de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez; y los presidentes de los parlamentos de autonómicos de Canarias, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla León.

El presidente de la Cámara andaluza ha destacado la utilidad de estas jornadas de trabajo que "vienen a reforzar el consenso territorial a través de las cámaras parlamentarias y contribuyen a la mejora de aspectos de funcionamiento interno con la puesta en común de buenas prácticas y herramientas útiles".

Sobre el uso de la inteligencia artificial en los parlamentos, Aguirre ha señalado que es "una oportunidad para hacer efectiva la coordinación autonómica en el ámbito legislativo ante los desafíos actuales en el uso de las nuevas tecnologías".

Por su parte, la presidenta de la Coprepa, Visitación Martínez, ha puesto en valor la inteligencia artificial como "una realidad presente que está comenzando a transformar la forma en que los Parlamentos gestionan la información, desarrollan sus procedimientos y prestan servicio a la ciudadanía".

Asimismo, ha señalado que esta tecnología "puede convertirse en una herramienta decisiva para avanzar en tres objetivos fundamentales de las Instituciones parlamentarias: la agilidad, la transparencia y la modernización institucional".

En esta línea, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha subrayado que "el Senado es el primer Parlamento español en aprobar unas directrices para regular el uso de la Inteligencia Artificial en su actividad parlamentaria, situándose entre los Parlamentos más avanzados a nivel mundial en materia de uso y regulación de la Inteligencia Artificial".

Tras la sesión de trabajo, los asistentes han visitado la exposición 'Imágenes para la Memoria', que se exhibe actualmente en el Senado.

La Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos tiene como funciones el intercambio de experiencias e información sobre el funcionamiento de los distintos parlamentos autonómicos. También se ocupa del análisis de los problemas, retos y oportunidades a los que se enfrentan los sistemas parlamentarios, en general, y los parlamentos autonómicos en particular, con especial referencia al proceso en curso de integración europea.

Para la consecución de estos objetivos realiza estudios y, en su caso, aprueba iniciativas conjuntas que mejoren el funcionamiento de las cámaras parlamentarias o de su intercomunicación.