Aguirre dice que los brotes "están controlados" pero pide prudencia: "Tenemos encima la espada de Damocles"

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias del Gobierno andaluz, Jesús Aguirre, ha afirmado este miércoles que los rebrotes por coronavirus que se han detectado en Andalucía "están controlado", si bien ha llamado a la prudencia porque "estamos aún en pandemia" y bajo "la espada de Damocles".

Así se ha pronunciado Aguirre ante el Pleno del Parlamento andaluz en una comparecencia que ha ofrecido a petición del PSOE-A a fin de informar sobre la a recuperación de la actividad asistencial, tras la fase aguda de la pandemia.

"Estamos aún en pandemia, con una intensidad baja pero importante", ha sostenido antes de explicar que ha hablado con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que le han comunicado que hay 54 brotes a nivel nacional, "algunos más o menos controlados, pero estamos aún en fase de pandemia con una gran presión: Tenemos que estar preparados para lo que nos pueda venir".

Con todo, ha vuelto a explicar los planes que ha puesto en marcha el Ejecutivo andaluz por la pandemia, como el de contingencia, el impulso a la atención telefónica, así como promover la atención domiciliaria, que se está demostrando "muy útil"; o los sistemas de rastreo. Sobre la atención pediátrica ha explicado que se mantiene vía telefónica siempre que sea posible, a la par que se retoman programas como el de vacunaciones.

De otro lado, sobre la atención hospitalaria, explica que "conforme se reducen el número de pacientes Covid se reordena servicios" y "se va recuperando la normalidad en las plantas en función del número de pacientes, siempre teniendo en cuenta el doble circuito".

Respecto a la UCI, ha explicado que se reordena y "se va recuperando la actividad progresivamente, garantizando que se dispondrá de la capacidad para ampliar en caso de rebrote". En cuanto a las consultas externas, se mantienen las citas preferentes y los procesos oncológicos, "y se incorporan citaciones de primeras visitas de atención primaria presenciales con patologías imprescindibles".

EL 100% DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL, TRAS EL VERANO

Sobre la reactivación de la actividad quirúrgica, el consejero ha indicado que evolucionará según lo haga el Covid, toda vez que aclara que los criterios que se siguen son los establecidos por los profesionales sanitarios.

"Con la progresiva disminución de la demanda de atención hospitalaria de los casos Covid, estamos reorganizando los hospitales para la vuelta a la atención sanitaria no Covid", ha indicado el consejero de Salud, que ha avanzado que se comienza potenciando las unidades de cirugía mayor ambulatoria.

Aguirre ha asegurado que la actividad quirúrgica "se va normalizando" y que se mantiene la prioridad clínica respetando la antigüedad de las listas, así como se fomenta la realización de la cirugía menor ambulatoria en Atención Primaria.

El consejero ha explicado que comparando la actividad quirúrgica de marzo a mayo del 2019 se concluye que en marzo cayó un 41%, en abril un 85% y en mayo un 55%, a cuenta de la pandemia. Comparando la actividad quirúrgica programada entre 1 y 24 de junio del 2020 con mismos del 2019, "estamos al 81,6% de la que se realizó en el 2019".

En cuanto al área de consultas externas por especialidades, Aguirre ha apuntado que "en marzo cayó un 2,1%, en abril un 28,5% y en mayo un 25,3%". "La recuperación de la actividad es prácticamente total en la interconsulta, 98,7% comparado con los datos del 19, e inferior para primeras consultas procedentes de atención primaria, un 72%", ha precisado.

Con todo, Aguirre confía que toda esta atención se incremente en las próximas semanas "si la situación lo permite" y ha indicado que "el objetivo es alcanzar o superar el 100% de la actividad asistencial tras el periodo vacacional".

PSOE-A PREGUNTA POR LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL "PERDIDA"

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz ha explicado que su grupo ha solicitado esta comparecencia "para hablar de recuperación de actividad asistencial", porque le "gustaría saber el impacto" del coronavirus "en términos de asistencia sanitaria que se ha perdido durante esta pandemia", así como "qué impacto en los tiempos de espera quirúrgica y de consultas externas" ha tenido, y "qué agravamientos de procesos en espera por no atención o falta de seguimiento" se han producido, si desde la Junta "lo están evaluando y se conocen".

En ese sentido, ha lamentado que el consejero "no ha hablado" en su primera intervención "de recuperar la actividad asistencial perdida" durante la pandemia, y "es imprescindible evaluar, medir qué ha ocurrido de cara al futuro, no sólo para el abordaje de brotes o nuevas oleadas" del coronavirus, sino "para recuperar actividad asistencial".

El parlamentario socialista ha preguntado al titular de Salud "cómo se va a recuperar" dicha actividad "perdida", así como de qué manera se va a "intensificar el uso de los recursos sanitarios" durante un verano que no es "normal y corriente", y en el que el merecido descanso de los profesionales sanitarios por vacaciones "tiene que ir acompañado de recursos para contratar a suficientes" relevos, así como ha argumentado que las medidas de la Junta "no se pueden basar en cierres de centros de salud y consultorios".

Ruiz también ha preguntado al consejero "qué van a hacer" desde la Junta con la moción del PSOE-A aprobada en el Pleno anterior con los apoyos de Adelante y Vox que contemplaba una mejora en las remuneraciones de los sanitarios. "¿La van a implantar?", ha preguntado a Aguirre.

De igual modo, el diputado socialista ha advertido de que "no se puede abusar" de la telemedicina, porque "la consulta telefónica no es la panacea", y las consultas presenciales no se pueden "anular", porque se está detectando que hay pacientes que "llegan mucho peor por no haber tenido acceso al examen clínico presencial" al inicio de su dolencia.

RÉPLICAS

En su segundo turno, el consejero ha replicado al socialista que desde la Junta están "intentando llegar a la máxima normalidad en el menor tiempo posible" en materia asistencial y quirúrgica, pero "siempre guardando un volumen determinado de camas UCI y de camas hospitalarias por si acaso tenemos algún punto de subida como consecuencia de brotes Covid que necesiten ingreso hospitalario", de forma que "hasta que no tengamos una vacuna" contra el coronavirus, no se podrá "liberar el 100%" de esas camas.

Sobre los incentivos a los trabajadores sanitarios, ha recordado que el viernes pasado participó en el foro que, encabezado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se celebró con el sector, y donde "se abrieron varias líneas de trabajo que tienen que ser refrendadas por la Mesa Sectorial de Sanidad".

Ahí "se irán llevando los posibles incentivos y estímulos a los profesionales", según ha comentado Aguirre, para agregar que irán "poquito a poco desgranándolos", al tiempo que ha reclamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que envíe los fondos comprometidos por el Gobierno a las comunidades autónomas para gastos derivados de la pandemia, porque, según ha asegurado, la parte que llegue a Andalucía irá "en beneficio de la sanidad pública andaluza" y para el "abordaje de los déficits" detectados en ella, "la mayoría heredados por gobiernos anteriores", y que "vamos a subsanar antes de que acabe el año", según ha avanzado el consejero.

A esta intervención ha replicado el parlamentario socialista, quien ha pedido a la Junta que "no se engañe ni pretendan engañarnos ni engañen a la sociedad".

"Por una vez, afronte su responsabilidad, cumpla el mandato del Parlamento y ofrezca garantías", le ha emplazado a Aguirre el diputado socialista, que ha concluido garantizando a la Junta que "contará con los votos socialistas" para afrontar modificaciones presupuestarias que sirvan para reforzar la sanidad pública andaluza.