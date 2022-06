Aguirre pide apoyar la opción de Moreno frente a Espadas con "ocho partidos y diciendo lo que diga el sanchismo"

CÓRDOBA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP por Córdoba a las elecciones andaluzas del domingo y consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha pedido este viernes el voto para el modelo que representa el popular Juanma Moreno, para que la próxima legislatura la región siga "despegando, ser cada día más competitiva y vivir mejor los andaluces", frente a "la otra opción de un conjunto de partidos, ocho, liderados por Juan Espadas, diciendo lo que le diga Madrid con el sanchismo, que ya han dicho que vuelven otra vez al tema impositivo, a ser revisionistas y quitar la subasta de medicamentos".

Así lo ha manifestado Aguirre en el acto de cierre de la campaña electoral del PP de Córdoba en el Bulevar del Gran Capitán, con la presencia de los miembros de la candidatura y el portavoz del PP cordobés, José María Bellido, entre otros representantes políticos, arropados por afiliados y simpatizantes, además de viandantes que se han parado a escuchar en algunos momentos las proclamas lanzadas.

En este sentido, el cabeza de lista por la provincia cordobesa ha defendido que con el PP "las decisiones se han tomado aquí y para Andalucía", frente a la otra opción que ha expuesto, a la vez que ha subrayado que a él le da "miedo" volver "otra vez a como estábamos hace tres años y medio". "Sería pegarnos un tiro en el pie", ha dicho, para justificar "la importancia de lo que se juega el domingo".

"Necesitamos una mayoría suficiente para que todo el programa electoral del PP se pueda implementar sin ningún problema", de ahí a tener que ir a "la búsqueda de todos los votos posibles", ha colegido el popular, quien ha valorado que "se ha pasado del cortijo socialista de 37 años al tajo y a trabajar, que es lo que siempre ha hecho la gente del PP", de la mano de Juanma Moreno, "llevando a Andalucía a donde había que llevarla, a ser una comunidad atractiva en el contexto europeo para la inversión y desarrollo", para lo cual ha elogiado "el modelo de bajada de impuestos y simplificación administrativa".

Además, ha ensalzado que "Juanma Moreno ha sido el garante del sistema sanitario público en Andalucía, que está mejor que nunca", con "más inversiones e infraestructuras que nunca; se ha aumentado en 30.000 el número de trabajadores, y con más de mil millones de euros en infraestructuras", de modo que "de cada tres hospitales que se han abierto en los últimos tres años, uno ha sido en la comunidad", si bien ha precisado que el sistema hay que "asentarlo en beneficio de todos los pacientes".

Mientras, el candidato ha manifestado que ha sido "una campaña dura por el calor", pero "se ha explicado todo el programa electoral", agradeciendo en este caso la labor de todo el partido y quienes les han apoyado, así como a las asociaciones, sindicatos y cooperativas que han planteado sus propuestas, "que se han implementado parte de ellas en el programa electoral".

En definitiva, Aguirre ha resaltado que "Juanma lo está haciendo perfecto", de forma que ha opinado que "sería un desastre no tener una mayoría suficiente para gobernar", motivo por el que ha llamado a atraer "el máximo de votos" para tener "las urnas llenas para seguir implementando las políticas renovadoras de Juanma Moreno para poner a Andalucía, como se ha hecho en tres años y medio, dentro del mapa del resto de las comunidades autónomas".

"DEL CÍRCULO DE CRISIS A LA PROSPERIDAD"

Por su parte, la candidata número dos del PP, Araceli Cabello, ha destacado que la campaña les ha llevado "por todos los pueblos de la provincia", en su caso con más de 9.000 kilómetros y casi 50 municipios de los 77 de la provincia, y a donde han llevado "las mejoras útiles que se han hecho en Andalucía en estos tres años y medio de gestión, pero también hablando del futuro de Andalucía, de todas las oportunidades que se otean en el horizonte, con las capacidades, potencialidades y fortalezas que tiene la región".

"Hemos sacado a la comunidad de un círculo de crisis, de paro, de desigualdad y de corrupción y la hemos metido en el círculo de la prosperidad, del crecimiento, de las oportunidades y fortalezas, y queremos seguir en esa línea", ha manifestado, resaltando "la apuesta clara y sin fisuras del gobierno de Juanma Moreno por la modernización de explotaciones e industria agro, la innovación agraria y el relevo generacional".

El coordinador general del PP andaluz y candidato número tres, Antonio Repullo, ha valorado la bajada de impuestos llevada a cabo por el gobierno de Juanma Moreno, aseverando que "Juanma Moreno ha puesto el foco en las familias y ahora pagamos menos en la declaración de la renta, que incluye nuevos gastos deducibles para los hogares, y pagamos mucho menos cuando heredamos lo que trabajaron nuestros padres y abuelos".

El candidato ha remarcado que el objetivo a seguir "es claro, porque en una situación en la que la subida de precios preocupa a todos, tener más dinero en el bolsillo es fundamental para no perder calidad de vida", a la vez que ha indicado que esta situación "favorable ha atraído población a Andalucía, y con esos nuevos contribuyentes no sólo no se pierde población, sino que se gana, porque se recauda más y se pueden reforzar los servicios públicos". Y ha apostillado que "Juanma Moreno se ha comprometido a una nueva rebaja fiscal, apoyar aún más a las familias y mejorar la atención sanitaria".

"APOSTAR POR LAS FAMILIAS"

Entretanto, la candidata número cuatro, Beatriz Jurado, quien ha pedido "ser valientes" votando al PP el domingo, ha asegurado que "con Juanma Moreno vamos a apostar por las familias a través del Plan de Familias de Andalucía 2022-2025, en el que se recogen un conjunto de medidas de todas las áreas del gobierno en favor de las familias".

Ha incidido en "la apuesta por las familias con ayudas que fomenten la natalidad para dar respuesta a las necesidades demográficas de la sociedad" y ha destacado las medidas que incluye dicho plan "para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar", destacando la gratuidad de la escolarización de cero a tres años y la oferta gratuita de dos actividades extraescolares en educación Primaria y Secundaria.

El presidente del PP de Córdoba y candidato número cinco, Adolfo Molina, ha centrado su intervención en "la clara apuesta" que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno por situar a Córdoba como "referente logístico. "El desarrollo del Parque Logístico en El Higuerón se ha reactivado en esta legislatura hasta el punto de completar la venta de todas las parcelas correspondientes a la primera y segunda fase, y ya ha salido a licitación la redacción del proyecto para la tercera fase que permitirá la conexión directa con la terminal de ferrocarril de El Higuerón", ha puntualizado.

También, ha destacado "el compromiso del gobierno de Juanma Moreno con el proyecto de la base logística del Ejército, con una primera partida de 38,3 millones de euros para la urbanización de terrenos de La Rinconada, que tendrá continuidad con inversiones hasta cien millones de euros", a la vez que ha enfatizado que "el cambio de estrategia del gobierno de Juanma Moreno ha permitido que la provincia tenga en marcha proyectos prometedores que nunca hubieran sido posibles con gobiernos anteriores".

Y el portavoz del PP cordobés y alcalde de la capital, José María Bellido, ha aseverado que estas elecciones van a "marcar un punto de inflexión en la historia del PP en Andalucía", al tiempo que ha dicho que "sólo hay dos opciones: o seguir avanzando con un Gobierno que hace que Andalucía y Córdoba sean líderes en todos los indicadores económicos, sociales y empleo, o se vuelve a atrás, a la Andalucía que era portada por la corrupción, escándalos y liderar negativamente las cifras de paro", de ahí que haya pedido ir a votar y que "estas elecciones sean noticia también por la alta participación".