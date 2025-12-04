Airbus retrasa entregas y pierde 9.400 millones en bolsa tras los fallos detectados en Sofitec

Imagen de archivo de UGT en Airbus. - UGT

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha reducido su objetivo anual de entregas, de las 820 previstas a unas 790, y ha provocado una pérdida cercana a 9.400 millones de euros en capitalización bursátil "en cuestión de horas", tras los fallos detectados en Sofitec.

En este sentido, UGT Andalucía ha señalado en una nota de prensa que "la industria aeronáutica europea atraviesa un momento crítico" tras la activación por parte de Airbus de un plan urgente de inspección para 628 aeronaves de la familia A320, después de detectarse fallos graves en paneles de fuselaje fabricados por la empresa sevillana Sofitec Aero.

Ante estos hechos, UGT FICA Sevilla ha incidido en que sus delegados en Sofitec venían advirtiendo desde hace más de un año sobre posibles deficiencias en los procesos productivos además de presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo que impedían garantizar un control y una trazabilidad adecuados de componentes aeronáuticos críticos.

Todas estas alertas fueron trasladadas a la dirección de la empresa, a Airbus y a los organismos oficiales competentes. El sindicato ha subrayado que la crisis actual no responde a un incidente aislado, sino que es consecuencia "de un deterioro progresivo de la organización interna de Sofitec".

Como ejemplo, ha indicado el sindicato el fallecimiento en enero de 2024 de un trabajador recién incorporado que realizaba tareas nocturnas sin supervisión, un suceso que UGT FICA Sevilla denunció entonces como muestra de posibles fallos en prevención.

Para la organización, la confirmación de que los fallos detectados en los A320 se originaron en paneles fabricados por Sofitec demuestra "la veracidad y el fundamento de las denuncias planteadas por la plantilla".

UGT FICA Sevilla considera que lo ocurrido compromete tanto la seguridad industrial como la reputación de la industria aeronáutica andaluza y europea.

El secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, ha afirmado que "lo ocurrido pone de manifiesto la importancia de escuchar y atender las advertencias que trasladan los trabajadores. La seguridad aérea debe basarse siempre en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la labor sindical".