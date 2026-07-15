La Airef detecta "deficiencias" en el Plan Económico Financiero pedido a Andalucía por "incumplir" la regla de gasto

Archivo - Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el 2023, el 65% de la población hizo uso del efectivo para el pago principal de compras en comercios físicos en España, según revela una de las principales conclusiones del 'Estu - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha detectado "deficiencias" en el contenido del Plan Económico Financiero (PEF) que Andalucía debe presentar por "incumplimiento" de la regla de gasto en el pasado año 2025.

Así lo ha señalado la Airef en una nota de prensa al dar a conocer este miércoles los informes por comunidades autónomas de la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2026. En el caso de las comunidades que incumplieron la regla de gasto de 2025, los informes incluyen también el análisis del citado organismo sobre los Planes Económicos Financieros (PEF) "presentados para corregir la desviación".

Andalucía debe presentar dicho plan por "el incumplimiento de la regla de gasto en 2025 al crecer su gasto computable un 6,4%, por encima de la tasa de referencia del 3,2%", según han explicado desde la Airef.

En su informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha analizado el contenido de dicho plan, y ha constatado que "recoge los apartados exigidos" por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, si bien considera que "presenta deficiencias", ya que "no incorpora medidas correctivas adicionales para 2026 y 2027".

Además, "no explica ni valora el impacto de medidas relevantes ya adoptadas o anunciadas, como el acuerdo de carrera horizontal del personal funcionario o las rebajas fiscales anunciadas, que podrían afectar negativamente al gasto computable de 2027 en adelante", según advierte la Airef.

Dicho organismo estima que el gasto computable "crecerá en Andalucía un 4% en 2026 y un 6,1% en 2027, por encima de los límites del 3,5% y el 4%", respectivamente. Según sus previsiones, la comunidad alcanzará un superávit del 0,2% del PIB en 2026 y del 0,8% en 2027, que, realmente, sería del 0,7% y 0,9%, respectivamente, "sin las medidas por las borrascas" del pasado invierno, según puntualizan desde la Airef.

Desde dicho organismo detallan también que "el cumplimiento de la regla de gasto mejoraría el saldo levemente en 2026 y tres décimas en 2027", año en el que "la ratio de deuda sobre PIB alcanzará el 15,5%".

A "medio plazo", la Airef advierte de "riesgo de desviación" en la regla de gasto nacional en 2028 y 2029 --un 6,1% y un 5,1%, respectivamente, "por encima de los límites del 3,8 % y 3,6%", y un crecimiento del gasto primario neto "superior al comprometido" en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, que "podría acentuarse si se materializan las rebajas fiscales en el IRPF anunciadas". La comunidad alcanzaría un superávit del 0,4 % del PIB en 2030, con una ratio de deuda por debajo del 13% del PIB.

Finalmente, la Airef recomienda a Andalucía que "incorpore en el PEF medidas que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación".