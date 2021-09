Alaitz Leceaga gana el XXVI Premio Fernando Lara por su novela Hasta donde termina el mar

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS)

La escritora vasca Alaitz Leceaga ha logrado el XXVI Premio de Novela Fernando Lara con su obra 'Hasta donde termina el mar', tras el fallo que se ha dado a conocer este jueves durante un acto celebrado en el Real Alcázar de Sevilla, una decisión que ha sido tomada por el jurado de esta vigésima sexta edición compuesto por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez y Emili Rosales, que ha actuado como secretario con voto.

Tras el acto de entrega del premio, que ha estado amenizado por el cuarteto de cuerda Almaclara, el presentador del mismo, Jesús Vigorra, ha charlado con la autora, quien ha señalado que desde que era pequeña "se sentía atraída por las historias, le gustaba perderse en los libros" y que "no hace mucho descubrió que quería ser escritora", un sueño que "esta noche y este lugar han demostrado que puede cumplirse".

Leceaga, que se ha presentado a este certamen literario bajo el seudónimo de Marina Blau, ha explicado que la historia comienza con una tormenta brutal, "un tipo de tormenta que se forma en el mar, muy típica del cantábrico, que atrapa a los barcos pescadores y a todos los que están cerca del mar en ese momento" y "a partir de ahí hay una historia de misterio situada en 1900".

Ha añadido que "la propia vida y los secretos de los protagonistas están unidos a ese misterio que irán desentramando a lo largo de las páginas del libro", en las que "hay una investigación sobre la desaparición de algunas chicas a lo largo de varios años en diferentes pueblos pesqueros. Una chica aparece en la playa casi traída por el mar y es casi igual a un chica que lleva 20 años desaparecida".

Además, la escritora ha apuntado que "es la primera novela en la que quería que el paisaje fuera una lugar auténtico, un lugar que los lectores pudieran ira a visitar", y sobre los personajes, ha manifestado que "algunos son marineros, pescadores, personas que realmente vivían en ese lugar en ese momento, y aparte hay una protagonista que es la chica que aparece después de la tormenta en la playa sin recordar su pasado".

Por último, la autora, que llegó a la literatura con el libro 'El bosque sabe tu nombre', ha indicado que la historia fue escrita en tiempo de confinamiento, y que de alguna manera eso era para ella "una especie de desahogo en aquellos momentos, era casi un manera de viajar".

Asimismo, ha afirmado que antes de publicar su primera novela ya escribía. "Empecé escribiendo relatos cortos que iba publicando por capítulos en internet y me di cuenta de que tenía miles de seguidores y de que cada martes cuando actualizaba recibía mensajes de mis lectores".

Para finalizar, Leceaga ha subrayado que para ella "escribir es realmente una necesidad, es algo que no me plantearía no hacer y cuando tengo una idea que va creciendo en mi cabeza, al final no me queda más remedio que sentarme y escribir; es una cuestión de necesidad y de compartirla con los lectores".

