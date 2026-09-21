Alberca alerta de un panorama electoral "muy adverso" para el PSOE de Jaén y urge a "cambiar el rumbo" de cara a 2027

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JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El socialista Carlos Alberca ha remitido una carta a la militancia para explicar su candidatura a las primarias del PSOE de Jaén en las que se enfrentará al actual alcalde y secretario general del PSOE local, Julio Millán. En dicha carta, Alberca aboga por un "cambio de rumbo y de pilotaje" y por un retorno a la socialdemocracia.

Alberca concurrirá a las primarias de la agrupación del PSOE de Jaén para encabezar la candidatura a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027. El candidato, tal y como señala en su carta, afronta este proceso con el respaldo de 133 avales y con el objetivo de revalidar el gobierno local mediante una renovación del proyecto político.

En su misiva, recogida por Europa Press, Alberca advierte de que el panorama electoral de 2027 se presenta "muy adverso" para el PSOE en la capital jiennense, aportando datos sobre la pérdida de apoyo electoral en los últimos años.

Según detalla, la ventaja de 5.309 votos que los socialistas obtuvieron sobre el PP en las municipales de 2019 se redujo a apenas 297 votos en 2023. Desde entonces, la distancia con los populares ha seguido creciendo en favor de estos últimos, situándose en 11,71 puntos en las elecciones generales de 2023, 16,37 puntos en las europeas de 2024 y 25,45 puntos en las autonómicas de 2026, a lo que suma un escenario municipal "previsiblemente más fragmentado y con mayor peso de Vox".

Ante esta situación, Alberca aboga por "cambiar el rumbo y cambiar el pilotaje" con el fin de llegar a mayo de 2027 con posibilidades reales de gobernar en solitario. "Cuando un gobierno socialista gestiona con el manual de la derecha, la ciudadanía acaba prefiriendo el original a la copia", asevera, atribuyendo parte del distanciamiento electoral a la adopción de decisiones de corte "liberal" durante el actual mandato .

CRÍTICA A LAS PRIVATIZACIONES

El candidato, que forma parte del equipo de gobierno del actual alcalde, cuestiona el "abuso de las colaboraciones público-privadas como fórmula por defecto", la externalización de servicios públicos y la cesión de suelos municipales para aprovechamientos privados.

Frente a este modelo, Alberca propone que el suelo público se destine preferentemente a vivienda asequible, equipamientos y servicios, y que la gestión directa sea la prioridad, exigiendo una memoria comparada antes de cualquier externalización y evaluando la remunicipalización de los servicios ya privatizados.

Asimismo, califica de "decisión política" el incumplimiento del compromiso de promover 500 viviendas para jóvenes a través de la empresa municipal Somuvisa. En este sentido, se ha comprometido a reactivar Somuvisa como un instrumento real de promoción pública dotado de suelo, financiación y plazos verificables.

En clave interna, Carlos Alberca señala que el actual modelo de dirección y gobernanza ha "limitado la participación de la agrupación" en el diseño de las campañas y en la definición del modelo de ciudad. Por ello, propone que las decisiones estructurales que comprometan el patrimonio, los servicios o los ingresos municipales más allá de un mandato se debatan en el seno de la agrupación antes de ser adoptadas.

Finalmente, el aspirante defiende el proceso de primarias como "la mejor herramienta" del partido y ha hecho un llamamiento a la participación activa y al debate de ideas en libertad para lograr que el socialismo vuelva a ganar en Jaén.