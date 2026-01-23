El albergue de temporeros de Jaén capital ha registrado un 78% más de pernoctaciones y un 60% más de usuarios

La concejala Ángeles Díaz durante la rueda de prensa de balance del albergue de temporeros - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El albergue de temporeros de Jaén capital --el mayor de toda la provincia--, que abrió sus puertas el 5 de noviembre y cerró el 20 de diciembre, ha registrado un 78 por ciento más de pernoctaciones y un 60 por ciento más de personas usuarias respecto a la campaña de aceituna anterior.

Así lo ha indicado la concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz, que ha ofrecido en rueda de prensa los datos del balance del dispositivo de personas temporeras de la actual campaña de aceituna. Estos datos, según Díaz, reflejan "un incremento amplio de la financiación aportada por el Ayuntamiento frente a la bajada de la aportación de la Junta de Andalucía", y un incremento tanto de los usuarios atendidos como de las pernoctaciones.

Para la edil, estos datos evidencian que "Jaén no es un punto más en la red de albergues de la provincia, sino que es el nodo central del sistema" ya que "todas las personas que llegan a la provincia de Jaén para trabajar en las campañas agrícolas pasan por Jaén capital". Sin embargo, la edil ha apuntado que la ciudad "no es tratada como tal por la Junta de Andalucía, ni en planificación ni en financiación".

Entre el 5 de noviembre y el 19 de diciembre, el número de usuarios ha crecido este año en un 59 por ciento pasando de los 1.396 en 2024 a los 2.221 de 2025. Un crecimiento que se ha mostrado también en las pernoctaciones que han aumentado un 14 por ciento.

Por sexos, los temporeros hombres llegados en este periodo han sido 2.184 frente a 37 mujeres. Por edad, la concejala ha destacado el dato de que han llegado en estas fechas unos 250 menores de 18 años.

Díaz ha explicado que en esta campaña 2025-2026 se ha producido un cambio sustancial del modelo ya que se anticipó la apertura del dispositivo, ampliando progresivamente su capacidad hasta alcanzar 170 plazas, manteniendo refuerzos hasta mediados de enero; y durante los días de mayor presión se habilitó un recurso extraordinario en el pabellón de La Salobreja, con 60 plazas adicionales, evitando que personas durmieran en la calle.

Para la concejala, esta es una muestra de que el dispositivo se queda "muy corto" y que el Ayuntamiento "ha tenido que soportar a pulmón, con fondos propios, la mayor parte de la atención requerida por los temporeros y temporeras".

En términos económicos, el Ayuntamiento "ha asumido un gasto total de 92.002 euros en este dispositivo, es un 56 por ciento más que lo aportado por la Junta, que mantiene un recorte progresivo de la financiación autonómica y por este motivo, el Ayuntamiento de Jaén presentó una petición formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha dado lugar a un requerimiento oficial que estos días hemos conocido para interesarse por el dispositivo y los recursos con los que contamos los ayuntamientos".

Para Díez, el Foro Provincial, tal y como está planteado por la Junta, se ha convertido en "un órgano vacío, sin capacidad real de planificación, utilizado para hacerse fotos mientras los ayuntamientos gestionamos la realidad". En esta línea, ha manifestado que "Jaén no puede seguir siendo el dispositivo de toda la provincia sin corresponsabilidad, planificación ni financiación de la Junta suficiente".

La concejala de Servicios Sociales ha cifrado en 52.500 euros adicionales los que el Consistorio ha invertido en la atención adicional a personas temporeras fuera del dispositivo financiado por la Junta de Andalucía. "Al personal que se considera necesario para el periodo que marca el Foro Provincial, hemos sumado desde el Ayuntamiento otros doce profesionales más para completar las fechas y atender las demandas", ha concluido Díaz.