Albert Rivera (Cs) pide ir a votar "para que no sigan los mismos" porque "estarán encantados los enchufados y corruptos"

Publicado 29/11/2018 15:19:02 CET

CÓRDOBA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha pedido este jueves a la ciudadanía andaluza que se movilice y vaya a votar el domingo "para que no sigan los mismos", puesto que de lo contrario "estarán encantados los enchufados y los corruptos, todos aquellos que quieren que todo siga igual".

En un acto en Córdoba, junto a los candidatos de la formación naranja al Parlamento regional por esta provincia, Rivera ha solicitado "un voto de confianza para Cs, al ser un partido que ha dado estabilidad en muchas comunidades y ayuntamientos", pero que "ahora le toca gobernar y que se abran las puertas de la Junta, que lleva 40 años con los mismos". Y es que, "en la vida en general, 40 años sin cambiar nada no es sano, igual que tampoco sería sano un gobierno de 40 años de Cs, menos del PSOE", ha razonado.

Por ello, ha invitado a los andaluces a "ser valientes y tomar las riendas de la comunidad", a lo que ha añadido que "ojalá se puede decir en un futuro que no hay más casos de corrupción en Andalucía", de modo que "las noticias del futuro de Andalucía no pueden ser los ERE, tiene que ser el trabajo de los médicos, los profesores, los autónomos y los servidores públicos", ha defendido.

Así, se ha mostrado "convencido de que esta tierra tiene que formar parte de las soluciones de España", dado que "no hay una España fuerte, sin una Andalucía fuerte", de ahí que vea necesario el cambio de gobierno para "dar un empujón también a España a nivel europeo".

Al respecto, ha asegurado que se está a "muy pocos votos de un cambio histórico" en la región, de manera que "por un puñado de votos el domingo se puede estar ante un sueño o ante una pesadilla, ante un cambio político sin precedentes o asumiendo 41 años de gobierno socialista", ha advertido.

Por tanto, Rivera ha avisado que "si vuelve a ganar el PSOE con el apoyo de Podemos habrá 41 años de lo mismo, la única comunidad autónoma que no ha cambiado de gobierno en la historia de España", motivo por el que cree que "vale la pena el esfuerzo" y "moverse" para votar.

"EL PACTO DE LA CÁRCEL QUE AVERGÜENZA"

En otro orden de cosas, ha mantenido que en esta nueva etapa "el diálogo y el acuerdo será con los que quieren el bien para España, respetan la Constitución Española, son capaces de defender la unión de los españoles en todos los rincones de España", de modo que ha aclarado que "Cs no va a ir de la mano como el PSOE de los populistas de Podemos".

"Nos jugamos que Pablo Iglesias, Monedero y Echenique no dirijan la economía de Andalucía, porque no quepa ninguna duda que el sanchismo, esa corriente vacía de opinión, pero llena de ansias de poder, si puede va a imponer la lógica que impone en el Gobierno de España, los populistas, con lo que queda del PSOE y con nacionalistas", ha argumentado.

De este modo, ha dicho que no quiere que llegue a la Junta "el pacto de la cárcel que avergüenza a muchos españoles", por lo que "hay que poner freno en las urnas al sanchismo, decir basta a los pactos con los Torra, los Rufianes y con los que escupen a un ministro de España", ha espetado.

Así, el líder de Cs quiere "una financiación autonómica justa para Andalucía, no cuponazos ni privilegios insolidarios de los nacionalistas", entre otros aspectos, ensalzando su mensaje en que "el 2 de diciembre hay que decir 'STOP' a Sánchez" y "hay que dar un revés en las urnas en Andalucía para luego ganarle las elecciones generales en un futuro".

Como ejemplo, ha puesto que "un solo escaño en Córdoba puede ser decisivo para la mayoría parlamentaria", de forma que "mientras otros cuentan cuántos escaños van a perder, nosotros contamos cuántos escaños vamos a ganar". Por tanto, "el cambio tiene que venir de la mano de un proyecto político que crezca y no que se hunda", ha aclarado.

También, ha expresado que "es mucho mejor un gobierno moderado, constitucionalista, que defienda la unidad del país, que no un gobierno que quiera machacar con más impuestos y poner de nuevo impuestos que se han quitado

"UN GOBIERNO QUE HACE AGUAS"

En cuanto a la situación actual del Gobierno, Rivera ha dicho que "hace aguas, se descompone y tiene tantas manchas como el Gobierno anterior". "¿Cuántos ministros están tocados?, porque quien no tiene una empresa pantalla para no pagar impuestos, tiene un plagio y quien no tiene plagios, tiene una multa por utilizar información privilegiada, como el caso Borrell", ha mantenido.

El presidente de Cs ha manifestado que "a qué espera Sánchez para poner las urnas, porque esto no se aguanta", al tiempo que ha cuestionado que "si no les da vergüenza depender de un señor que escupe a un ministro de España". Por tanto, ha afirmado que no quiere que "el futuro de España esté en manos de Rufián, ni Torra, ni Puigdemont".

En definitiva, ha pedido "mirar al futuro y dejar de mirar al pasado", para lo cual considera que "hay que poner fin a la etapa negra y negativa del sanchismo para abrir una nueva etapa de consenso y unidad al frente del Gobierno de España, pero para eso se necesita una Junta de Andalucía que abre las ventanas, levante las alfombras, haga una auditoría, cambie sus políticas y crea en los andaluces, no que les diga lo que tienen que hacer".