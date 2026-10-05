Alberto Garzón lamenta que Adelante se presente en solitario el 29N y Teresa Rodríguez pide que "les dejen en paz"

Archivo - Imagen de archivo de la por aquel entonces líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez (i) y el coordinador general de IU, Alberto Garzón (d) durante la campaña electoral de 2019. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Izquierda Unida (IU) y exministro de Consumo, Alberto Garzón, ha lamentado que Adelante Andalucía se presente en solitario en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha señalado que la formación andalucista ha "sobredimensionado el éxito de las últimas autonómicas". En respuesta, la coportavoz de Adelante, Teresa Rodríguez, ha instado a que "les dejen en paz".

"Tengo mucho respeto e incluso admiración por Adelante Andalucía. No obstante, creo que sobredimensionan el éxito de las últimas autonómicas. En Andalucía hay voto dual, y AA lo sufrió cuando en las autonómicas de 2022 obtuvieron un 8% en Cádiz provincia (16,6% en la ciudad) y en las generales de 2023 cayeron a un 1,44% (2,14% en ciudad)", ha explicado este lunes Garzón en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Tras este análisis, el que fuera ministro ha señalado que el resultado de Adelante "dependerá de si el proyecto que despliegue finalmente el Frente Amplio es competitivo a nivel nacional y en Andalucía".

"Sumar en 2023 lo fue. Mientras lo averiguamos, el coste sí es conocido: la ley electoral penaliza la fragmentación del voto de izquierdas de modo que la derecha se beneficiará de ello", ha afirmado.

En la misma red social, Teresa Rodríguez ha reprochado a Garzón que "eche siempre las cuentas en Andalucía". "Ni en Galiza, ni en Euskadi, ni en Catalunya, siempre en Andalucía. Arreglad vuestros asuntos en Madrid y dejadnos en paz de una vez por todas. Que bastante daño nos hicisteis ya", ha subrayado en su cuenta oficial de 'X'.

El exlíder de IU ha respondido a Rodríguez "lamentando su enfado". "Además, no sé qué es eso de 'vuestros asuntos en Madrid', pues sabes que yo no formo parte de ninguna dirección y, además, soy andaluz. Por cierto, las cuentas se hacen en todos lados", ha indicado.

Adelante Andalucía ha confirmado este lunes que se va a presentar en solitario en las ocho provincias andaluzas de cara a las elecciones generales. El portavoz de la formación, José Ignacio García, se ha autodescartado como cabeza de lista y ha señalado que anunciará al candidato "en los próximos días".

"Adelante Andalucía va a ser Adelante Andalucía en las próximas elecciones generales, igual que lo fuimos en las andaluzas. Creemos que es la mejor forma de que más gente vote a la izquierda, el voto útil contra la derecha", ha afirmado en una comparecencia ante los medios en la sede del partido.

En las últimas elecciones autonómicas, la formación andalucista pasó de dos a ocho escaños en el parlamento andaluz con 403.560 votos, el 9,61 % del total, y representación en seis de las ocho provincias andaluzas. Por su parte, la coalición Por Andalucía, con IU y Podemos, mantuvo sus cinco representantes en la cámara con 266.213 votos, el 6,34 % del total.