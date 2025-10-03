Alberto Ruiz (IU) llega a la Alcaldía de Fuente Carreteros (Córdoba) tras la dimisión de Paco Gómez por motivos de salud

FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros (Córdoba) celebró este jueves el Pleno de investidura en el que, el hasta ahora segundo teniente de alcalde, Alberto Ruiz (IU), tomó posesión como nuevo alcalde del municipio, en un acto que coincidió también con la incorporación de la nueva concejala de la coalición de izquierdas, Laura González, en sustitución del hasta ahora alcalde del municipio, Paco Gómez (IU), que ha dimitido por motivos de salud.

Según ha informado IU en una nota, la sesión plenaria contó con la presencia de la secretaria de Organización de la coalición en Córdoba, Carmen María Ruiz, del diputado provincial de IU, José Manuel Cobo, y del alcalde de Fuente Palmera (Córdoba), Francisco Javier Ruiz, entre otras autoridades.

En su discurso de investidura, el nuevo alcalde, Alberto Ruiz, expresó la "emoción y responsabilidad" con la que asume la Alcaldía de su pueblo, en un día que definió como "agridulce", ya que llega al cargo tras la dimisión por motivos de salud de su compañero Paco Gómez.

A él le dedicó unas palabras el nuevo alcalde, afirmando que "sabemos de primera mano que tomaste la Alcaldía con mucha ilusión y que por motivo de salud no has podido culminar" el mandato, "pero lo importante es que cada día avanzas y mejoras, y ahora podrás dedicarte plenamente a tu familia y a tu recuperación".

El nuevo alcalde ha felicitado también a Laura González, que desde ayer forma parte de la Corporación municipal, destacando de ella "su capacidad de trabajo y la confianza plena" que le merece. Además, agradeció al resto del equipo de gobierno de IU "su implicación al 100% en estos meses tan complicados" y el "sacrificio personal" que han realizado "de forma altruista".

Ruiz quiso resaltar la importancia de la fecha, ya que la toma de posesión coincidió con el séptimo aniversario de la constitución de Fuente Carreteros como municipio independiente. "Es un orgullo compartir esta fecha con mi pueblo, una fecha que simboliza la lucha de todos los carretereños y carretereñas por conseguir la plena autonomía".

En cuanto a los retos de futuro, el alcalde subrayó la necesidad de luchar contra la despoblación, "agravada por la merma de servicios básicos" en el ámbito rural, y se comprometió a "plantar cara a proyectos como la macroplanta de biogás que se pretende instalar en el municipio. No será fácil, pero estoy convencido de que juntos podremos hacerlo realidad".

Finalmente, Ruiz apostó por un gobierno municipal basado en "la transparencia, la cercanía y la participació"n, recordando que "este ayuntamiento no es de un partido, ni de un alcalde, sino de todos los vecinos y vecinas", y concluyó prometiendo que "nunca me faltará dedicación, esfuerzo y pasión para estar a la altura de lo que Fuente Carreteros se merece".