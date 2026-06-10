Alcalá la Real (Jaén) se acerca al astroturismo con el programa 'Cielo de frontera'

Marino Aguilera y Juan Manuel Marchal muestran la programación de 'Cielo de Frontera' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha impulsado 'Cielo de frontera 2026', una iniciativa que busca convertir al municipio en referente del astroturismo durante los meses de verano.

La propuesta aprovecha la celebración del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno que podrá observarse desde buena parte de la Península Ibérica y que situará a España en el foco de la comunidad astronómica internacional para desarrollar una amplia programación en torno al astroturismo.

Durante la presentación del programa, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, ha destacado que el municipio "reúne condiciones privilegiadas para la observación del cielo gracias a la calidad de sus noches, su altitud y la existencia de núcleos rurales y aldeas que actúan como auténticos miradores naturales".

"Queremos aprovechar esta oportunidad histórica para reforzar nuestro posicionamiento dentro de la Reserva Starlight y atraer a visitantes que encuentren en nuestro municipio un lugar ideal para disfrutar de la astronomía", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada que caracteriza las acciones impulsadas desde SICTED, integrando a empresas locales, productores agroalimentarios y alojamientos turísticos en una oferta que combina ciencia, naturaleza, gastronomía y patrimonio.

También se ha referido al nuevo parque astronómico de Los Llanos, una infraestructura que se incorporará a la programación como uno de los principales escenarios de observación.

La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 9.000 euros, está financiada en parte a través del Plan de Acción de la Asociación Alcalá Destino de Calidad.

La programación 'Cielo de Frontera 2026' se articula en torno a tres ejes: un eje experiencial, a través de visitas a empresas y catas astronómicas; otro lúdico-cultural, con talleres familiares y planetario; y el tercer eje se centra en actividades formativas en torno a la astrofotografía.

De todo ello ha dado cuenta el concejal de Turismo, Juan Manuel Marchal, resaltando que el objetivo es acercar la astronomía a públicos diversos y generar un atractivo turístico diferencial durante la temporada estival.

Las catas astronómicas supondrán una experiencia sensorial que combinará turismo industrial, gastronomía y observación del cielo en cuatro empresas oleícolas con sede en las aldeas. Así, el 4 de julio la cita será en Aceites Florencio Aguilera (La Hortichuela); el 11 de julio en la Cooperativa San Antonio (Ermita Nueva); el 5 de septiembre en la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario (Charilla); y el 12 de septiembre en Esencia Andalucía Gourmet (Mures).

Cada actividad incluirá visita a las instalaciones, cata de aceite, degustación de productos locales y observación astronómica guiada por miembros de la Sociedad Einstein de Astronomía de Alcalá la Real. El aforo será de 25 personas y el precio de inscripción de 20 euros.

Las actividades relacionadas con el planetario y los talleres familiares tendrán lugar en el Teatro Martínez Montañés. En el mes de julio se desarrollarán actividades centradas en la preparación para el eclipse solar mediante la construcción de instrumentos de observación segura, mientras que en septiembre se celebrarán talleres para la elaboración de relojes de sol.

Las sesiones tendrán un precio de cinco euros por familia y un aforo máximo de diez familias. Estos talleres serán impartidos por miembros de la Sociedad Einstein de Astronomía. Asimismo, el teatro acogerá las primeras actividades de dinamización del planetario adquirido recientemente por el área de Turismo.

Las sesiones, impartidas por la empresa AstroNatura, se celebrarán los días 5 y 12 de julio y 6 y 13 de septiembre, con pases a las 11,00 y a las 12,00 horas. El precio será de cinco euros por persona y el aforo máximo de 25 asistentes por sesión.

La programación incluye también una propuesta dirigida a los aficionados a la fotografía astronómica. El fotógrafo Jordi Coy, conocido en redes sociales como @astrocoy_y colaborador habitual en proyectos de divulgación científica, ofrecerá una conferencia gratuita en Palacio Abacial el 12 de septiembre a las 17,00 horas.

Además, a las 20,45 horas dirigirá un taller práctico de astrofotografía para un máximo de 15 participantes, en el que los asistentes aprenderán técnicas básicas para captar imágenes del cielo nocturno desde distintos enclaves del municipio.

La actividad protagonista será la observación del eclipse solar del 12 de agosto a las 20,00 horas, desde el Parque Astronómico de Los Llanos, junto a la Ermita de la Verónica, guiada por especialistas.

La actividad contará con el reparto de gafas homologadas para el seguimiento seguro del fenómeno y una charla divulgativa que permitirá conocer mejor este acontecimiento astronómico.

La cercanía de la lluvia de estrellas de las Perseidas permitirá complementar la experiencia con explicaciones sobre este fenómeno popularmente conocido como las Lágrimas de San Lorenzo.

Marchal ha recordado que se trata del primer eclipse solar total visible desde España desde 1912, lo que convierte la cita en un acontecimiento de relevancia que, además, formará parte de una secuencia de tres eclipses que continuará en 2027 y 2028.

"Creemos que es un programa de actividades que pueden llegar a un público muy distinto y con el que buscamos, no solo la participación del público local, sino también que sirva como atractivo de turismo en una época de afluencia turística más baja", ha dicho Marchal.