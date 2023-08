Alcalá la Real (Jaén) se convierte en plató de cine con el rodaje de la película 'The roots'

Rodaje de la película 'The roots'.

Rodaje de la película 'The roots'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Alcalá la Real se convierte durante estos días en un plató de cine por el rodaje de la película 'The roots', un 'thriller' psicológico que dirige Omar Bermúdez.

El productor de la película, José Magán, y el alcalde, Marino Aguilera, han sido los encargados de informar sobre este proyecto en el Palacete de la Hilandera, lugar donde se desarrolla la grabación, junto a diversos parajes de olivar, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

'The roots' narra la historia de Tony (Michael Redmond), que, tratando de escapar de su pasado, acepta un puesto de vigilante nocturno en la almazara de un pequeño pueblo, donde no tarda en descubrir que los fantasmas de su pasado no son los únicos que le acechan.

De esta forma, se verá envuelto en la trágica historia del lugar, de la que nadie en el pueblo quiere hablar. Sin embargo, lo que los vivos callan pueden expresarlo los muertos y pronto quedará atrapado entre sus propios recuerdos y los ecos de un crimen que se resiste a caer en el olvido.

"El casting es espectacular y muy sólido. Contamos con Paz de la Huerta, Michael Redmond, Agnes Bruckner, Iñaki Miramón, Blanca Marsillach, Sebas Fernández, Xander Bailey, Marc Aaron... que encarnan perfectamente su papel. En Alcalá terminamos de rodar el lunes", ha explicado Magán, quien ha añadido que esperan poder presentar el 'teaser' de la película el año que viene en Cannes.

"Esta es una oportunidad histórica que surgió hace alrededor de un mes, cuando Pepe se puso en contacto con nosotros para hacernos partícipes del proyecto. Enseguida nos sumamos, creyendo que los beneficios para Alcalá son muchos", ha dicho, por su parte, el alcalde.

Aguilera, que ha valorado la labor del concejal de Agricultura, Francisco Toro, en las localizaciones de olivar, también ha resaltado el trabajo que se está haciendo por acercar Alcalá la Real a los actores que pernoctan estos días en alojamientos de la zona.

"Mostrándoles nuestros recursos y patrimonio monumental, nuestra gastronomía, nuestro aceite. Lo que esperamos es que esto se traslade, no sólo a la promoción que pueda tener el municipio en la película, sino que se abra al mundo del cine y en un futuro no muy lejano podamos acoger más rodajes", ha comentado.

Bermúdez, que debuta como director con 'The roots', lleva más de diez años participando como editor y montador en cortos, largometrajes y anuncios publicitarios (Maradona Sueño Bendito, Bajocero o Algo azul).

De su lado, Magán (Naúfragos, Yo Puta o La piel fría), cuenta con una larga experiencia en el mundo cinematográfico y ha producido largometrajes principalmente orientados al mercado internacional. El trabajo del guion se ha confiado a Luis Manuel López y Juan Velarde.