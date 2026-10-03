Alcalá la Real (Jaén) dispondrá de un tren turístico para mejorar la experiencia del visitante

Archivo - Vista de Alcalá la Real con la Fortaleza de la Mota al fondo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Alcalá la Real sumará un tren turístico a su oferta, con el que pretende mejorar la experiencia del visitante y facilitar la conexión entre el centro histórico y la Fortaleza de la Mota.

El nuevo servicio empezará a funcionar el próximo 10 de octubre, coincidiendo con una fecha destacada para en otoño, el puente por la festividad de la Virgen del Pilar, según ha informado el Ayuntamiento.

Ofrecerá un recorrido por la ciudad con salidas en horario de mañana y tarde. El trayecto tendrá un precio de tres euros, contará con sistema de audioguía y paradas y puntos de interés que permitirán descubrir algunos de los enclaves más representativos del municipio, como la Cruz del Rayo.

El alcalde, Marino Aguilera, ha destacado que la puesta en marcha del tren supone "un nuevo paso para hacer más accesible y atractiva la visita", conectando dos de sus principales polos turísticos: el centro histórico y la Fortaleza de la Mota.

En este sentido, ha explicado que también está pensado para "animar al visitante que llega a la Mota a recorrer la ciudad", conocer sus comercios, hostelería y otros recursos "y prolongar su estancia y su experiencia".

"Viene a completar la oferta turística de Alcalá con un recurso muy demandado por los visitantes y que facilita conocer el municipio de una manera cómoda, especialmente para quienes nos visitan por primera vez. Queremos que el turista pueda disfrutar del recorrido, pero también que el tren sea una puerta de entrada a todo lo que Alcalá ofrece", ha dicho, por su parte, el concejal de Turismo, Juan Manuel Marchal.

Este servicio llega, además, en una de las principales épocas de demanda turística en este municipio de la Sierra Sur, el otoño, una estación especialmente apropiada para disfrutar de sus atractivos patrimoniales, naturales y de turismo activo.

En este último ámbito, también se ha incorporado este mes un nuevo recurso: el parque de turismo activo Los Tajos, situado en un entorno natural vinculado a la Ruta de Los Zumaques. "Tenemos un patrimonio muy potente, pero también una naturaleza y unos recursos para el turismo activo que cada vez tienen mayor protagonismo y que queremos seguir poniendo en valor", ha comentado el edil.