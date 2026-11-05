Alcalá la Real (Jaén) formaliza la venta de casi 18.000 metros cuadrados de suelo industrial para crear 200 empleos

Ubicación de las parcelas en el polígono de El Chaparral - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha formalizado en escritura pública la venta de dos parcelas de suelo industrial en el Polígono Industrial El Chaparral, a las empresas Caiba SA y Bandesur Alcalá SA. Esta operación permitirá movilizar una inversión empresarial prevista de dos millones de euros y lleva aparejado el compromiso de consolidar hasta 200 puestos de trabajo en el municipio.

El procedimiento de licitación pública se inició el pasado 24 de junio de 2026 con la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La convocatoria contemplaba la enajenación de dos parcelas resultantes de la segregación de una finca de titularidad municipal situada en el paraje Viña. Al proceso concurrieron dos empresas, que finalmente han resultado adjudicatarias de los dos lotes ofertados.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento, el primer lote, que cuenta con una superficie de 11.868,22 metros cuadrados, ha sido adjudicado a la firma Caiba SA por un importe de 110.576,20 euros (IVA incluido). La propuesta de esta compañía contempla una inversión de un millón de euros y la consolidación de 100 empleos.

Por su parte, Bandesur Alcalá SA se ha hecho con el segundo lote, de 6.110,39 metros cuadrados, por una cuantía de 56.991 euros (IVA incluido). Su proyecto prevé igualmente una inversión de un millón de euros y la generación de otros 100 puestos de trabajo.

En total, ambas parcelas suman una superficie de 17.978,61 metros cuadrados de nuevo suelo industrial puesto a disposición de estas empresas para el desarrollo y ampliación de sus proyectos productivos.

Esta adjudicación se enmarca dentro de la estrategia del Consistorio jiennense para impulsar el sector industrial y aprovechar el suelo disponible en el polígono El Chaparral. La división de la finca municipal en dos lotes responde a la necesidad de adaptar la oferta a la demanda existente, facilitando el acceso a parcelas de diferentes dimensiones y evitando la infrautilización de grandes superficies por parte de un único operador.

Con esta medida, la administración local busca incrementar la disponibilidad de suelo para atender el interés de empresas locales y externas en desarrollar sus proyectos en Alcalá la Real, favorecer la diversificación del tejido empresarial y facilitar la expansión de actividades industriales que ya se encuentran implantadas en la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento persigue reforzar el desarrollo económico del municipio y consolidar el polígono industrial El Chaparral como un espacio de atracción empresarial en la comarca y un referente de desarrollo, favoreciendo la inversión y la generación de empleo tanto directo como indirecto.