Alcalá la Real (Jaén) habilita cinco estaciones de carga para dispositivos móviles en espacios turísticos

Visita a uno de los puntos de carga de móviles - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha instalado cinco estaciones de carga para dispositivos móviles es espacios turísticos de la localidad. La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Conectando Alcalá la Real'.

En concreto, se han instalado dos estaciones con pantalla en Capuchinos y en la estación de autobuses, mientras que los soportes sin pantalla se han ubicado en Palacio Abacial, la Fortaleza de la Mota y el Centro Municipal de Deporte y Salud (CMDS), donde entrará en funcionamiento próximamente.

Los modelos con pantalla disponen de ocho compartimentos con cierre electrónico y permiten cargar de forma segura dispositivos con conexiones USB-C, Micro USB y Lightning. Además, incorporan una pantalla LCD de 43 pulgadas conectada a un sistema de gestión remota que permitirá difundir campañas institucionales, información turística, agenda cultural y otros contenidos municipales, actualizables en tiempo real.

Por su parte, las estaciones sin pantalla cuentan con seis compartimentos de seguridad, cerradura electrónica multiusuario e instrucciones de uso mediante pantalla y voz. Cada casillero incorpora los principales tipos de conexión para facilitar la recarga de teléfonos móviles de manera cómoda y segura.

El alcalde, Marino Aguilera, ha señalado que lo que se busca es seguir "incorporando servicios que hacen más cómoda y satisfactoria la experiencia de quienes visitan Alcalá la Real".

Ha añadido que hoy en día el teléfono móvil es "una herramienta imprescindible para orientarse, realizar reservas, consultar información turística o compartir la experiencia", por lo que "disponer de puntos de carga gratuitos en lugares estratégicos supone un valor añadido para nuestro destino".

Por su parte, el concejal de Turismo, Juan Manuel Marchal, ha indicado que "esta actuación responde al objetivo del PSTD de modernizar la oferta turística mediante soluciones tecnológicas que mejoran la atención al visitante".

Además de ofrecer un servicio útil, los equipos con pantalla permitirán "mantener una comunicación directa y dinámica con vecinos y turistas, difundiendo la amplia programación cultural, turística y de ocio del municipio".

La intervención corresponde a la actuación 9 del PSTD y ha sido adjudicada a la empresa Desarrollo Solher SLU por un importe de 12.600 euros, más IVA.