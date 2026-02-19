Alcala la Real (Jaén) logra por primera vez reducir su tasa de suicidios y situarla en la media nacional

Reunión del Grupo Motor por la Salud Mental en Alcalá la Real - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Alcalá la Real (Jaén) ha logrado por primera vez desde que se cuenta con estadísticas de este tipo, reducir su tasa de suicidios y situarla en la media nacional de ocho casos por casa 100.000 habitantes, lejos de los datos que arrojaba el municipio y que triplicaban la tasa. En 2025 se registraron dos suicidios en Alcalá la Real.

El Grupo Motor por la Salud Mental ha realizado una valoración global del año 2025, analizando tanto las acciones desarrolladas desde el ámbito municipal como la atención prestada desde los servicios públicos de salud y el trabajo llevado a cabo en los centros educativos del municipio, aldeas y la propia ciudad, a través de colectivos como Asociación Gama, Papageno o Teléfono de la Esperanza.

Desde el Grupo Motor se ha valorado el descenso en los suicidios, aunque con cautela, subrayando la necesidad de consolidar esta tendencia en el tiempo a través de un trabajo constante y coordinado. En este sentido, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilerz, que ha participado en la reunión, ha destacado que estos datos reflejan que la estrategia que se puso en marcha en 2021 "está dando resultados".

Asimismo, ha abogado por considerar este descenso "reforzando la prevención, la detección precoz y el acompañamiento", al tiempo que ha valorado la buena coordinación entre administraciones, profesionales y asociaciones.

La reunión también ha puesto de manifiesto una mayor apertura social con el paso de los años. El psicólogo de la Unidad de Salud Mental de Alcalá, Manuel Calvillo, ha reconocido "una creciente aceptación ciudadana y mayor participación en las actividades promovidas".

Asimismo, se ha analizado la activación de protocolos de prevención en los centros educativos, entendidos como una herramienta fundamental para la detección temprana y la intervención. Entre las acciones desarrolladas durante el pasado año destaca el trabajo en los centros educativos a través de GAMA, la Unidad de Salud Mental y del Enfermero Referente Escolar, una iniciativa que ha contado con buena acogida por parte del alumnado y una estrecha colaboración del equipo de orientación.

Por otro lado, en la reunión se ha abordado la temática del curso de verano de la UNED sobre Salud Mental, así como las próximas acciones del programa de alfabetización en Salud Mental que desarrollará GAMA entre los meses de marzo y junio en colaboración con el Ayuntamiento y Fundación La Caixa.

Desde la Unidad de Salud Mental se ha informado igualmente del desarrollo de una investigación sobre la conducta autolítica en la provincia de Jaén, con el objetivo de identificar los factores asociados a estas conductas y establecer mecanismos más eficaces de prevención y atención, que servirá para comparar datos y extraer conclusiones en el municipio de Alcalá la Real.

Finalmente, se ha anunciado un próximo encuentro con la Mesa Técnica de Salud Mental de Priego de Córdoba (Córdoba) para intercambiar experiencias y estudiar posibles alianzas que permitan reforzar las políticas locales en esta materia.

El alcalde ha agradecido a las personas que conforman el Grupo Motor "el trabajo incansable por revertir la situación en Alcalá la Real, un municipio históricamente lastrado por los problemas de depresión y suicidio que comienza a ver la luz".