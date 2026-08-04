Alcalá la Real (Jaén) retira más de 40 árboles dañados por el temporal en La Mota y planifica su reforestación

Imagen de áboles retirados del pinar de La Mota - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real ha puesto en marcha las labores de recuperación del pinar de la Fortaleza de la Mota con el objetivo de retirar los árboles dañados por el tren de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero.

La intervención contempla la eliminación de los ejemplares caídos o con riesgo de desplome, así como una posterior fase de reforestación con especies más resistentes.

El alcalde del municipio, Marino Aguilera, junto a la concejala de Obras y Servicios, Mercedes Flores, y el técnico de la Unidad de Apoyo del Centro Especial de Empleo, José Bermúdez, han visitado la zona donde se desarrollan estos trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo.

Según ha informado el Consistorio, las intensas precipitaciones de principios de año dejaron el terreno completamente saturado de agua. Este factor, sumado a las fuertes rachas de viento --especialmente durante la noche del 19 de enero--, provocó el arranque de numerosos árboles debido a la escasa profundidad del suelo, lo que limita el desarrollo de las raíces y reduce su capacidad de sujeción.

La orografía de la ladera agravó los efectos del temporal, ya que la caída de grandes ejemplares generó un efecto dominó que dañó a árboles cercanos. Como consecuencia, un total de 19 pinos terminaron derribados o fracturados, varios de ellos sobre veredas y zonas de tránsito.

La actuación actual abarca aproximadamente 42 árboles intervenidos, incluyendo no solo los ejemplares caídos, sino también aquellos parcialmente arrancados con grave riesgo de desplome, los que presentan daños importantes en el ramaje y los que ya se encontraban secos. Asimismo, se acometen tareas de limpieza para eliminar vegetación deteriorada y mejorar la seguridad.

La concejala de Obras y Servicios, Mercedes Flores, ha destacado que "la prioridad es garantizar la seguridad de las personas que transitan por este espacio", al tiempo que se aprovecha para mejorar el estado general de una de las zonas verdes "más emblemáticas" de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento han explicado que los trabajos no han podido ejecutarse con anterioridad debido a la complejidad técnica del terreno, que presenta pendientes de hasta el 45%. Esta circunstancia impide el acceso de maquinaria convencional, haciendo necesario el uso de maquinaria forestal especializada para el corte, arrastre de troncos, triturado de ramas y retirada del material.

A este respecto, Flores ha agradecido la colaboración de la empresa local Maderas Campos, que ha reorganizado sus compromisos para desplazar su maquinaria y atender esta actuación con rapidez, reduciendo así el riesgo de incendio que suponía la acumulación de árboles caídos.

Una vez concluyan las tareas de limpieza y la zona sea segura, el Ayuntamiento abordará una segunda fase de reforestación. El plan prevé sustituir progresivamente el predominio del pino carrasco por especies mejor adaptadas al entorno y al clima local, que presenten menor vulnerabilidad frente al fuego y aporten mayor diversidad paisajística y cromática. Estas plantaciones se realizarán cuando las condiciones climatológicas sean idóneas para asegurar el arraigo.

Finalmente, el área de Obras y Servicios ha señalado que no constan actuaciones de estas características en la ladera de La Mota desde la plantación original del arbolado, por lo que esta intervención servirá para renovar y poner en valor un espacio de gran relevancia ambiental, patrimonial y paisajística para Alcalá la Real.