El alcalde de Adamuz (Córdoba) destaca que recogerá "con mucho cariño" la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva

Archivo - Entrega en Adamuz (Córdoba), el pasado 25 de febrero, de la la declaración institucional de concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

ADAMUZ (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno, tras conocer este martes el anuncio del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, de la próxima entrega al pueblo admuceño de la Medalla de Oro de la Provincia onubense, en reconocimiento a toda la ayuda prestada a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en su término municipal, ha destacado que acudirá, en nombre del pueblo de Adamuz el próximo 19 de noviembre en Isla Cristina (Huelva), para recoger dicha distinción "con mucho cariño".

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Moreno ha explicado que, entre todos los reconocimientos que ha recibido Adamuz por su intervención a lo largo de este año, el de la Diputación de Huelva tiene "un carácter más especial, porque al final, después de esta tragedia, somos muchos los vecinos, yo me incluyo entre ellos, que tenemos una relación cercana con las víctimas a las que estuvimos ayudando" y, por eso, "que nos venga este reconocimiento de la provincia de Huelva, nosotros lo tomamos con mucho cariño".

En cuanto a ese contacto con víctimas del siniestro ferroviario, el alcalde de Adamuz ha precisado que él habla "de vez en cuando" con personas a las que ayudó tras el accidente, y ha subrayado que es trato entre ellos es "como si fueramos familia".

Igualmente ocurre con "mucha más gente del pueblo", que mantiene contacto con pasajeros de los trenes siniestrados a los que ayudaron y, es más, se han visto posteriormente en persona, como es el caso del propio alcalde de Adamuz, que ha visitado "en Isla Antilla a una persona" a la que ayudó.

Moreno ha reaccionado así después de que este mismo martes el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, haya anunciado las propuestas de concesión de Medallas de Oro de la Provincia de Huelva para este año 2026, con las que la institución provincial onubense expresa el reconocimiento de toda la provincia a quienes contribuyen a engrandecerla.

En este sentido, el pueblo de Adamuz es una de las propuestas a Medalla de Oro de la Provincia, y Toscano ha recordado como "sus vecinos acudieron a ayudar, abrieron sus casas y acompañaron a las personas heridas y a sus familiares en las horas más difíciles".

Esta propuesta, según ha añadido, "recoge el reconocimiento que todos los grupos de la Diputación expresaron conjuntamente el pasado mes de febrero" y, "con ella, queremos decirles en nombre de toda la provincia, gracias por cuidar de nuestra gente. Huelva siempre lo recordará", ha manifestado.

Ya el pasado 25 de febrero, David Toscano visitó Adamuz, donde fue recibido en el Ayuntamiento por su alcalde, Rafael Moreno, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, para hacerle entrega de la declaración institucional mediante la que la provincia de Huelva reconoce al pueblo de Adamuz toda la ayuda prestada a las víctimas del accidente ferroviario.

La declaración institucional destaca que el accidente, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad y que se saldó con 46 víctimas mortales y 291 personas heridas, afectó de manera especialmente dolorosa a la provincia de Huelva, al encontrarse entre los convoyes implicados el tren Alvia 2384 con destino a Huelva.

Junto a ello, el texto resalta la reacción "inmediata y coordinada" de la ciudadanía de Adamuz, "que ofreció asistencia directa, habilitó espacios de acogida, proporcionó alimento, abrigo y apoyo emocional, y colaboró estrechamente con los servicios de emergencia".